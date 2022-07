El puesto que Javier Milei le daría a Mauricio Macri en su gobierno: "Podría trabajar en..."

En ese sentido, consideró que durante la gestión de Macri "eso se hizo bien en su gobierno, cómo se organizó el G20 y cómo se vinculó con el mundo".

De la misma forma, afirmó que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, "sería bien recibida" y que "podría ser hasta jefa de gabinete". "Es una persona a la que respeto y además le tengo afecto, porque en este juego sucio que es la política, es la única que no me mintió", señaló el economista.

Horacio Rodríguez Larreta, al sol

Por el contrario, para el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no habría mucho lugar. Ante la consulta periodística, Milei ironizó: "Lo puedo mandar de de embajador al Sol".

"Harry, el Sucio", como lo apodó Milei a Larreta, es "el tipo más siniestro de la política argentina, porque usa la caja de la Ciudad de Buenos Aires para perseguir opositores. Es un comprador hostil, separa las cosas entre lo que ya compró y lo que va a comprar. El problema conmigo es que soy insobornable", alertó.

En Juntos por el Cambio hay entre preocupación y elogios para con el diputado libertario. En mayo, el frente rechazó cualquier tipo de inclusión de Milei pero Bullrich se diferenció y aclaró: “A mí no me preocupa porque creo que cualquiera que crezca creyendo en la libertad, crece para un buen lugar; uno puede discutir si le gusta o no la personalidad pero el que crece para un lugar que es una idea que compartimos no tiene que tener miedo".