Javier Milei con Alejandro Fantino: "Es factible dolarizar la economía; las condiciones sociales son peores que en 2001"

Y continúo: "Los activos netos se componen de 72 mil millones de dólares de títulos públicos netos más 3 mil millones de reservas internacionales netas".

El legislador detalló, teniendo en cuenta estos números, cuál es el método que hay que llevar a cabo para dolarizar la economía.

"Se haría un swap de los títulos públicos con las Leliqs y eso haría que el monto remanente de títulos públicos sería de 50 mil millones de dólares. A su vez, las reservas internacionales netas se utilizarían para rescatar la base monetaria", indicó.

Una vez realizado lo anterior, señaló, "quedarían pendientes 10 mil millones de dólares de base monetaria la cual debería ser rescatada con 50 mil millones de dólares en bonos".

"Dado que los bonos hoy cotizan al 20%, eso permitiría que con esos 50 mil millones de dólares poder conseguir los 10 mil millones de dólares necesarios para rescatar la base monetaria", completó. Y puntualizó: "Es decir que a un tipo de cambio de $320 y con los bonos en una paridad del 20% es absolutamente factible dolarizar".

Por último, Milei se refirió a quienes desestiman su método y aseguran que solo se puede realizar la dolarización con otras medidas más drásticas.

"Se puede dolarizar. No es necesario una mega devaluación como han dicho algunos analistas, no es necesario un plan Bonex, no es necesario un corralito. Lo único que esto requería era usar el cerebro y tener conocimientos de teoría monetaria y de equilibrio general de stock, que la mayoría de los economistas parecen desconocer", concluyó.

El sorteo de Javier Milei de su dieta en Diputados

El sorteo del sueldo de Javier Milei se realiza todos los meses y para participar hay que ingresar al sitio https://mipalabra.javiermilei.com/.

Quiénes pueden participar del sorteo del sueldo de Javier Milei

"Solamente pueden hacerlo aquellos que son mayores de 18 años y personas físicas", afirmó el economista en relación a las personas que pueden formar parte del sorteo.

"En el transcurso del día voy a subir el flyer con el link que pedirá nombre, DNI y dirección de mail. Cuando cargás tus datos, el sistema te asigna un número", indicó el liberal.

Cómo será el sorteo del sueldo de Javier Milei

"El sorteo se hará en vivo, con un escribano y lo vamos a transmitir por nuestras redes. A los efectos de la resolución se hará mediante cualquiera de los programas de generación de números aleatorios que hay en internet, y una vez que se obtiene uno (lo cual se verá todo el procedimiento) se busca en el sistema a quién corresponde el número y se lo anuncia".