El revelador informe que explica la paciencia social al ajuste de Milei y la encuesta que marca un posible cambio de tendencia

El ajuste económico pega en todos los sectores sociales. Pero obviamente los de menos recursos son los que más la sufren. ¿Por qué la gente lo tolera? ¿Por qué no se genera un clima de mayor tensión social?

Un novedoso informe al que tuvo acceso exclusivo A24.com del centro de estudios Geres permite sacar algunas conclusiones. En cierto que la magnitud del ajuste de los últimos meses fue notable. Pero el ajuste en los bolsillos se venía produciendo fuerte, al menos, desde 2018. Todos lo sentimos, pero ver el gráfico muestra la magnitud de la caída.

Pongamos la lupa sobre los jubilados. El informe intenta mostrar cuánto perdieron en los últimos años. Los datos son sorprendentes:

Un jubilado que cobraba $100 de haber en 2017, apenas cobró $46 en 2024.

Si el jubilado cobra la mínima y recibió bonos en los últimos años, la caída es un poco menor. Por cada $100 que cobraba en 2017, recibió $69 este año.

¿Culpa de Milei? Sí y no. En el primer semestre de 2024, la caída de las jubilaciones fue del 29% respecto al año anterior (18,5% para los de la mínima). Pero la crisis viene de mucho más atrás y abarca a los gobiernos de Macri, Alberto, el paso de Massa por el ministerio de Economía… Es probable que si se mirara más atrás la cosa no haya estado mucho mejor con una economía que venía estancada desde 2011.

El trabajo de Geres (un centro de investigación formado por un grupo de economistas de la UBA) también da cuenta de una mejora en el mes de julio. Pero por ahora muy insuficiente. El mismo centro de estudios también puso la lupa sobre los salarios:

En el sector privado, el que cobraba $100 en enero de 2017, en 2024 está recibiendo $75,6 en promedio.

En el sector público, el que cobraba $100 en 2017, apenas se lleva a su casa $64,5.

Los trabajadores en negro que cobraban $100 en 2017, en el primer semestre cobraron $39,7. O sea, perdieron el 60% de sus ingresos.

Son números dramáticos en una sociedad a la que nunca le sobró nada. Quizás eso es lo que permite una mayor tolerancia social al ajuste, una tolerancia que -según Macri- no se le tuvo a él en su gobierno. Una parte de la sociedad entendió que el ajuste era sistemático por la vía inflacionaria.

Eso es lo que, según la lógica de Macri, permite que el Gobierno esté implementando el ajuste que a él no le permitieron.

El dilema del PRO

El jueves, Macri presentó (otra vez) al PRO en sociedad. Lo llamaron “lanzamiento”, cuidando celosamente no usar la palabra relanzamiento. Macri asumió formalmente como presidente con la idea de recuperar el protagonismo en el espacio que él mismo creó.

La puesta en escena dejó en clara 3 conceptos.

El jefe (único e indiscutido) del espacio es él. Como en una empresa, no hay lugar para líneas internas. Él es el dueño y los demás son los empleados.

Tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta fueron invitados al evento. Los dos decidieron no ir. Bullrich representa una línea que quiere fusionarse con La Libertad Avanza; Larreta no va a ir a ningún tipo de acuerdo con Milei.

Las líneas con el Gobierno están todas rotas. El PRO va a seguir apoyando todas las reformas de mercado que quiera plantear Milei, pero ese es el único “cambio” que bancan. Todo lo demás, es un desastre.

Algunas frases a tener en cuenta:

“Milei tiene ideas y coraje, pero sigue teniendo el pendiente de formar un equipo, la organización”.

“Armar un equipo es más que sumar gente valiosa, los roles deben estar claros”.

E incluso llegó a cuestionar ejes fundamentales del programa económico

“El equilibrio fiscal tiene que ser de calidad”.

“No es sostenible acudir al incumplimiento de obligaciones”.

“El Estado tiene que tener el mínimo tamaño necesario para volverlo eficiente. Eso es PRO”.

“No alcanza con un presidente honesto y comprometido”

El PRO va a mantener su perfil propio. Imposible una fusión con La Libertad Avanza. Como mucho, en algún momento se verá alguna alianza táctica.

Mauricio Macri, durante el acto de "lanzamiento" del PRO

“El Presidente nos ha propuesto una fusión. En el siglo XXI nadie se casa sin conocerse y convivir”, contó Macri sobre una charla que tuvo con Milei el jueves. Incluso se animó a pedir (¿rogar?) lugares en el Gobierno. “No podemos avalar que sigan muchos organismos en manos de Sergio Massa y la gestión anterior”, planteó.

El discurso no cayó bien en el Gobierno. “Macri tiene que saber que los equipos los arma el presidente Milei”, salió a responder Guillermo Francos, jefe de Gabinete. Casualmente, él es el que tiende puentes con el peronismo.

La dualidad de Macri y el futuro del PRO

El discurso de Macri hace equilibrio permanentemente. No le pega directamente a Milei, a quien elogia en público. Da mensajes laterales para sus álteregos, Karina Milei –“El Jefe”- y Santiago Caputo, el ministro sin cartera.

Más llamativo fue cuando Macri planteó cuáles son “los ejes” que trajeron al PRO a la política. No fue solamente traer la modernización económica (ahí es donde está de acuerdo con Milei). Hay también otros enemigos: “Nos interesan otros ejes”, planteó. “Las conductas democráticas y republicanas”, el eje de lo “eficiente contra lo ineficiente” y “la idea de la libertad en contra del populismo en cualquiera de sus manifestaciones”.

El Presidente nunca habla de instituciones, república o democracia; tampoco habla de eficientizar el Estado (dice que viene a destruirlo) y Milei es en sí un líder populista de derecha. Los tres ejes que Macri planteó están en las antípodas de su pensamiento.

La gran duda es qué va a hacer el PRO electoralmente para no desaparecer. La ausencia de Larreta del escenario es sugestiva. No lo van a echar. Quieren que se vaya solo. Lo repite desde enero. Larreta tampoco se va a ir. Va a quedar como un “afiliado más”. Ese vínculo está roto.

Mauricio se había juntado con Milei y había mostrado las cartas: “Yo no te voy a pegar a vos. Pero sí a los massistas que tenés en tu gabinete. Quiero que te vaya bien y contá conmigo”, reconstruyen el diálogo desde la conducción del PRO.

El objetivo central del acto del jueves fue que “el rebaño esté contenido” y que quede claro que el PRO no murió. También, dar por terminada completamente la experiencia de Juntos por el Cambio: “Fuimos más Juntos que Cambio”, dijo en el discurso.

Sectores del radicalismo creen que Juntos por el Cambio todavía no está muerto y que se puede reconstruir. Incluso hay sectores que creen que Larreta podría ser un candidato de consenso. Todo va a depender de la marcha de la economía. Creen que tarde o temprano, Macri va a entender que no hay margen para ningún entendimiento con Milei. No parece ser el paradigma en el PRO.

Macri se había juntado con Milei y había mostrado las cartas de lo que sería su discurso

El Gobierno sigue en el laberinto de sus problemas de gestión. Algunas situaciones muestran una torpeza atroz.

Se lanzó la idea de un “Consejo de Mayo”, que iba a ser un órgano con un representante de cada cámara del Congreso y uno de sindicatos y empresarios. Claramente era imposible conformarlo. Esta semana lo reconocieron. ¡Afuera!

Se lanzó una mesa de diálogo social, entre empresarios y sindicatos. La CGT entendió que no había posibilidad de llegar a acuerdos con el Gobierno (ni hablar de los empresarios) y decidió no participar. Esta semana se hizo una bochornosa mesa en la Secretaría de Trabajo en la que solo había cámaras empresarias y el abogado del sindicato de Comercio como único representante de los trabajadores. Apareció sorpresivamente Sturzenegger liderando la mesa.

El Gobierno decidió renovar el voucher educativo para alumnos de escuelas privadas hasta fin de año. Es una ayuda que, en la práctica, oscila entre los 6000 y los 12.000 pesos. Irrelevante y genera más insultos en redes que agradecimiento.

El ministerio de Sturzenegger sigue sin decir a qué se va a dedicar.

Le retacearon los fondos de la coparticipación a la Ciudad. Es más un problema político que de gestión, pero vuelve a exponer las dificultades de un gobierno, incluso con sus aliados.

Operativo “San Cayetano”

El malestar de los sectores sociales y sindicales va a tener una nueva exposición el próximo miércoles: es la celebración de San Cayetano y convocaron a marchar desde Liniers hasta el Congreso. Primero van a participar de una misa. Todos estos actos no se hacen sin el aval del Papa Francisco.

De toda la peregrinación (y de la misa) va a participar Pablo Moyano. Hace unos días habló con el periodista Lucas Schaerer (el que más sabe sobre los movimientos del Papa) y ahí Pablo confirmó su participación y repasó su pertenencia religiosa. Todo un gesto.

Moyano está con problemas en varios frentes: con el Gobierno nacional, por la reforma laboral y el impuesto a las Ganancias (que pega de lleno en sus trabajadores); y también con el Gobierno porteño, después de que se cayera el negocio de las grúas y el conflicto por la recolección de basura.

No es casualidad que Jorge Macri lanzara esta semana un programa para usar “inteligencia artificial” para controlar la recolección de residuos y los contenedores que quedan con basura. Dice que habrá multas. Es una pelea política que recién empieza.

Más allá de la rosca (y los negocios) es claro que la CGT está en modo avión. Lo mismo, los movimientos sociales y parte del peronismo.

En la medida que la gente esté con paciencia y siga aguantando, nadie quiere agitar demasiado las aguas. "No somos los dirigentes los que vamos ordenar a la gente; es la gente la que nos va a ordenar a nosotros", suele repetir uno de los máximos dirigentes del peronismo a los que lo visitan.

Por eso la oposición está esperando a que la propia gente pierda la paciencia, antes de poder actuar en consecuencia. En las próximas horas a Milei le va a llegar el informe más dramático de su gestión. Por primera vez la opinión pública empieza a perder la paciencia. Los números de la segunda quincena de julio fueron los peores de su gobierno y la tendencia es pronunciada, aunque todavía hay resto. La duda es si se trata de un cambio de ciclo definitivo, o es apenas un vallecito en la montaña rusa del poder.

