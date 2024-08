Guillermo Francos: "Mauricio Macri tiene que saber que los equipos los arma el presidente Milei"

“Nosotros tenemos muchos funcionarios que vienen de esa fuerza política en distintos lugares. Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger son muestra de ello”, destacó el jefe de Gabinete.

Además, Francos agregó: “Cuestionar el entorno no sé, es el equipo que el Presidente ha formado. Macri habla como algo negativo de eso y puede ser porque no tenga buena relación con algún funcionario, pero él comparte plenamente el rumbo del Gobierno. No se de quien habla Macri cuando habla de entorno, no quiero ser su intérprete”.

Embed ️ @GAFrancosOk en #Pastor910: "Es una opinión personal de Macri en un acto político, le doy valor pero no comparto"



El jefe de gabinete dialogó con @facupastor sobre las declaraciones de Mauricio Macri ayer en el relanzamiento del PRO. pic.twitter.com/U3DZG7SQVj — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) August 2, 2024

La posición por las elecciones en Venezuela

Además, con relación a lo que está pasando en Venezuela y lo expresado por Diana Mondino y la Cancillería, Francos dijo: “Argentina se expresó con toda claridad con respecto al dictador Maduro, además el presidente lo ha expresado públicamente. Diana Mondino se expresó de forma personal pero no hay diferencia con el comunicado oficial”.