El tenso debate en el programa de Feinmann entre el tiktoker de Milei y una militante que terminó a los gritos

Ante esa declaración, Feinmann objetó "el cassette lo tenés fantástico" y le pidió a Iñaki que opine del mismo tema y cuando lo estaba por hacer, la joven militante interrumpió: "¿Y qué va a opinar este?"

Pero otro momento de tensión volvió a producirse luego de que Iñaki asegurara que "no se auditaron todas las obras" y que Isabel agregara "lo pidió Cristina". Nuevamente, Feinmann intentó moderar y le dijo a la joven: "Sos una maleducada" mientras ella se quejó con el conductor y señaló "pero entonces que no mienta".

Después de una nueva intervención Isabel, Feinmann reprochó: "¿Vos no entendés lo que son las normas? Si yo pongo las normas del debate, respetá las normas. Yo entiendo que la izquierda no respeta nada. Así son ustedes".

"Yo lo que estoy pidiendo es que contextualice lo que digo, porque si no, me saca de contexto. Chicos, no saben discutir igual. Es un debate, funciona así. Iñaki estás agarrando una parte de lo que yo digo, estás recortando otra: eso es mentir, estás mintiendo", objetó.

"¿No se encontraron sobreprecios del 80%? ¿No se encontraron obras por las cuales hubo aumento del 100%? ¿No hubo obras que el precio se redeterminó dos o tres veces? ¿No hubo obras que se pagaron en un 90% y se concretaron en menos de un 10%?", arremetió Iñaki en tono irónico.

"No respetan un carajo, no respetan el Estado de Derecho, no respetan los fallos de la Corte, no respetan a la gente, no respetan la propiedad privada, no respetan la libertad de expresión", rechazó el militante libertario.

A lo que la joven, respondió: "¿Me estás jodiendo? Tu presidente insulta a niños autistas boludo". En ese momento, Feinmann volvió a involucrarse: "¿Cómo le decís boludo?". De forma irónica,el periodista le dijo que "si yo te digo escuchame, boluda, ¿no te molesta?".

"No me molesta, me molesta que el presidente busque humillar en Twitter constantemente o en las redes sociales o a un niño como Ian, que es un niño con autismo y lo humilló. Ahí sí está bien insultar, pero cuando yo digo, boludo, amistosamente si es en términos de debate no tengo problema", explicó la joven.

Una vez más, Feinmann moderó para pedirle a Iñaki que respondiera por qué el presidente insultaba pero ante una nueva interrupción de la joven decidió finalizar la entrevista. Al momento de ir a la tanda se volvió a producir un cruce entre el conductor y la invitada que terminó con un nuevo: "Maleducada".