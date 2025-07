"Fue lo peor que me pasó en la vida": Juan Pablo de Gran Hermano reveló el episodio que lo marcó para siempre

Luego, contó fue que lo habían estafado: "Me pidieron dinero para invertir y confié porque supuestamente les estaba yendo muy bien. Hasta que me empecé a dar cuenta, entonces les pedí la plata que estaba ahí adentro porque me quería ir capitalizando y recuperando. Ahí me empezaron a dar vueltas y bueno, cuestión que era el cuento del tío".

Además, reveló que utilizó todos sus ahorros."Sí. Puse todo e hice que se sumaran mis amigos. Entonces, tuve que salir a responder por todos y perdí mucho dinero. Fue un bajón y siempre cuento que eso fue lo peor que me pasó en la vida. Pero a la vez me hizo entender que no tengo que estar dependiendo ni pensando en la opinión de los demás porque cuando pasó esto empezaron a decir barbaridades que me afectaron muchísimo. Y ahí fue donde dije: 'Bueno, listo. Que no me importe nada lo que opine la gente'. Gracias a eso yo considero que me animé a entrar en Gran Hermano", expresó.

Juan Pablo rompió el silencio sobre su relación con Eugenia en Gran Hermano 2024: "No me lo permití"

El ex Gran Hermano 2024 (Telefe), Juan Pablo De Vigili, habló abiertamente sobre su relación con Eugenia Ruiz, con quien había tenido algunas diferencias en los últimos días dentro del reality.

Durante la charla, el conductor Santiago del Moro le hizo una serie de preguntas directas: "¿Cómo es tu vínculo con Eugenia? ¿Pasaba algo más que una amistad? ¿Hay algo más entre ustedes? ¿Había onda? ¿Te enamoraste de ella en algún momento?"

"No, en ningún momento. Aparte siempre la respeté, estaba casada y la verdad es que no me lo permití tampoco. Sí, conectamos mucho con el humor. Salí un poco enojado", aseguró el correntino, dejando en claro sus límites.

Del Moro intervino para señalar cómo se sintió Eugenia tras su salida: "Porque ella quedó mal, quedó triste". A lo que Juan Pablo respondió: "Sí, yo también me fui triste. Y ese enojo era un poco de tristeza que no lo quería demostrar. Tampoco me dio una palmada que es lo que habría hecho yo", reflexionó Devi.

"Era una amistad genuina y estaba dolido de verdad. Yo siempre me guié por lo que sentía", remarcó el exjugador, dejando en evidencia que el vínculo con Eugenia fue importante para él durante su paso por el reality.