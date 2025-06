Iliana Calabró explotó contra Eduardo Feinmann tras la dura crítica por Fabián Rossi: "¡Me harté!"

"No hablo de nada de eso, se lo prometí hace muchos años a mis hijos, son las últimas declaraciones mías las que pueden buscar", comentó sobre la condena a su ex Fabián Rossi.

Embed

Y sobre los dichos de Feinmann, Iliana Calabró explotó: "Todo el que quiera manchar mi apellido va a tener que demostrarlo en la Justicia, llámese Feinmann o quien sea. Es una familia que tiene un nombre y honor. Voy tranquila porque se que es dinero ganado trabajando honestamente".

"¡Me tienen harta! Ustedes saben mi vida, díganme ¿Qué excentricidad tengo en mi vida? Lo único que tengo gracias a Dios me lo gané trabajando o porque me regaló mi papá porque me ayudó. Tengo lo que está ahí hace más de 30 años", continuó muy enojada.

Y remarcó: "Cualquiera habla de cualquier persona. Si tengo que llevar a la Justicia a quien tenga que llevar que quiera manchar mi apellido yo lo voy a hacer porque ya estoy repodrida. Laburamos todos en esta familia y desde que se fue papá podríamos estar en casa tranquila y somos italianos y laburantes".

"No voy a dejar que la gente me ensucie, estoy mal, me pone mal, no voy a hablar más de eso. Basta. Esto me saca y ya me harté", cerró furiosa Iliana Calabró.

iliana calabro intrusos.jpg

La palabra de Marina Calabró tras la detención de Fabián Rossi: "Le prometí a Iliana..."

tras la detención de Fabián Rossi por la causa de lavado por la Ruta del dinero K, Marina Calabró habló con LAM (América TV) sobre la condena del exmarido de su hermana Iliana.

"Entiendo que lo de Rossi sea tema, y vos sabés que nunca me escondí, y siempre estoy parada en el mismo lugar y siempre dije lo mismo sobre ese tema y si ahora decido no seguir profundizando es porque le prometí a Iliana que por los chicos no vamos a revolver esa herida, pero sigo pensando lo que dije en 2013", expresó la periodista.

"Creo que todo lo que dije en ese momento es vigente hoy. Después de lo demás no contesto agresiones, no me suma", remarcó Marina.

Luego, el cronista Rodrigo Bar le consultó: "¿Sentís que en algún momento en alguna crítica te confundiste?". "No, quería contarles esto del día de hoy" y reiteró: "No voy profundizar todo lo que dije sobre el tema en 2013, firmo al pie hoy".