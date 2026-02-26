Ángel de Brito reveló la exorbitante cifra que cobraría Andrea del Boca por día en Gran Hermano

Embed

Cómo es el contrato de Andrea del Boca con Gran Hermano

La llegada de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) alteró por completo el clima del reality. Su desembarco marcó un antes y un después en la edición: no todos los días una figura con semejante trayectoria en la ficción decide exponerse al encierro y a la dinámica cruda del formato.

Ángel de Brito fue uno de los que siguió de cerca qué hay detrás de la entrada de la actriz a Gran Hermano y aportó información que sumó más capas a la historia. “Bombazo: lo que nadie contó de Andrea y su contrato”, escribió en X, encendiendo la curiosidad de sus seguidores.

De acuerdo a su versión, “Andrea firmó su contrato el viernes (20 de febrero), pero no todo es felicidad. Su gran preocupación hoy pasa por el estado de salud de su madre, Ana, de 95 años, que en los últimos meses estuvo complicada con distintos problemas médicos”. El dato humanizó aún más su decisión de ingresar al programa, mostrando que detrás del show hay una situación personal sensible.

En cuanto a lo económico, el periodista también deslizó que el acuerdo contempla “un cachet alto, en la misma línea que las figuras principales” de esta edición especial. Y recordó un antecedente que en su momento dio que hablar: “Cuando participó en Mamá Corazón, no podía cobrar en Argentina porque estaba siendo investigada por la Justicia federal por presunta defraudación de fondos públicos. En ese momento, Telefe le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos”.

Pero más allá de contratos y cifras, hubo otro aspecto que llamó la atención desde el minuto uno: su personalidad puertas adentro. De Brito reveló que la actriz es extremadamente meticulosa con el orden y la limpieza. “Puertas adentro también llamó la atención otro tema: la limpieza. Andrea es obsesiva con el orden, tiene varios TOC, y una de sus primeras frases fue: '¡Qué rico huele!'.'¿Dónde estarán los productos de limpieza?'".