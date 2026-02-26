Milei sigue las sesiones del Senado desde Olivos, mientras prepara su discurso para el domingo en el Congreso

Cerca del presidente derivaron en el Ministerio de Seguridad de Alejandra Monteoliva y la jefa de senadores de LLA, Patricia Bullrich, el análisis del operativo de seguridad, en medio de un clima de preocupación por la vulneración de las rejas del Congreso de parte de ambientalistas de Greenpeace, que lograron sortear las rejas con inodoros y carteles en una protesta pacífica para rechazar la nueva ley de glaciares.

Según señaló una fuente de la Casa Rosada "no hay autocrítica" por el operativo que terminó con un sumario abierto a efectivos de la Policía Federal que actuaron en la represión a periodistas, y por el contrario, preparan redoblar la seguridad con más de 2000 agentes en todo el trayecto que recorrerá el presidente el domingo desde la Casa Rosada hasta el Congreso.

Mientras se debatía en el Senado la Ley de Glaciares, Milei seguía la sesión en la residencia de Olivos preparando el discurso del domingo que se extendería por unos 40 minutos.

Según adelantaron fuentes oficiales a A24.com, se espera que sea transmitido por Cadena Nacional el domingo entre las 21 y las 22hs, aunque no se descarta que pueda extenderse más tiempo, por lo que la programación oficial habla de una transmisión por Cadena entre las 21 y las 23,50.

El Gobierno cuenta los votos para la Ley de Glaciares, la reforma laboral y la ley penal juvenil

Reforma Laboral Senado

Cerca de la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, se mostraron confiados en contar este jueves con 37 votos del Senado para darle media sanción a los cambios a la ley de Glaciares, mientras que esperaba una votación más holgada el viernes para la sanción definitiva de los proyectos de reforma laboral y la ley penal juvenil, que llegaron con media sanción de Diputados.

Para la mesa política de Milei, "la búsqueda de consenso es un medio para conseguir cosas, no un fin" y destacan los acuerdos alcanzados con gobernadores de la oposición dialoguista, que no descartan, alcanzar en acuerdos electorales futuros para las elecciones de 2027.

Para la sesión de este viernes convocada a partir de las 11, en el oficialismo esperan contar con una mayoría más amplia, conseguida en la primera sesión del 12 de febrero, superando más de 40 votos, de LLA junto a senadores que responden a 5 provincias peronistas y 2 independientes.

Reforma electoral y política, entre los anuncios de Milei el domingo

Milei-Villarruel.jpg

Con el acuerdo de libre comercio Mercosur-UE convertido en ley este jueves, desde Casa Rosada confirmaban que entre los principales anuncios que formulará Milei el domingo en su discurso ante la Asamblea Legislativa, figura un proyecto de reforma politica y electoral, para ser tratado en los próximos meses en sesiones ordinarias.

La idea del Gobierno es que esas reformas que no pudo aprobar en los primeros dos años de mandato de Milei, por falta de consenso, se puedan aplicar en las próximas elecciones presidenciales de 2027, a partir de un acuerdo tácito con un grupo de gobernadores aliados.

"Depende del presidente" ahora incluir la eliminación de las PASO y modificar la ley de financiamiento de partidos políticos, reconocieron fuentes de Balcarce 50 este jueves.

En cambio, desde la Casa Rosada admiten que no es prioridad hoy para Milei avanzar en los pliegos para cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia y los más de 200 jueces federales y fiscales.

Milei espera llegar el domingo con las leyes enviadas a extraordinarias sancionadas, y mostrarlas como un triunfo de sus dos primeros años de gestión, para avanzar en la tercera fase del mandato, con más de 50 proyectos de reformas pendientes para este año.

"Argentina de encontraba en una crisis terminal y después de dos años estamos dando vuelta la página", señalan como uno de los ejes del discurso que Milei terminaba de definir en las próximas horas.

El clima de tensión con la vicepresidenta Victoria Villarruel, responsable de la seguridad del Senado, también será tema central el domingo, sobre todo después de la polémica por la seguridad vulnerada durante en la sesión del jueves por los manifestantes ambientalistas.