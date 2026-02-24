En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Senado
Kirchnerismo
Casa Rosada

El Gobierno cierra nueva alianza con gobernadores y deja al kirchnerismo sin autoridades en el Senado

En la sesión preparatoria, la Casa Rosada cedió una de las presidencias de la Cámara Alta a un nuevo bloque que responde a mandatarios peronistas aliados. Así, dejó sin cargos institucionales al bloque de José Mayans, que responde a Cristina Kirchner.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
El Senado eligió nuevas autoridades: en medio de polémicas por el mecanismo proporcional (Foto: archivo).

El Senado eligió nuevas autoridades: en medio de polémicas por el mecanismo proporcional (Foto: archivo).

El oficialismo cedió una de las vicepresidencias del Senado a gobernadores peronistas aliados que el lunes armaron un nuevo bloque con poder propio, lo que terminó consolidando un fuerte golpe a la conducción del kirchnerismo en el Senado, representado por José Mayans (Formosa) que responde a la expresidenta y titular del PJ, Cristina Kirchner.

Leé también El cronograma del Gobierno en el Senado: una semana clave para aprobar el Régimen Penal Juvenil, la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares
el cronograma del gobierno en el senado: una semana clave para aprobar el regimen penal juvenil, la reforma laboral y la ley de glaciares

Durante la sesión preparatoria convocada este martes en el Senado, el bloque de La Libertad Avanza, con el respaldo de aliados provinciales y otras fuerzas políticas de la oposición dialoguista, dejó sin representación a la principal minoría en la conducción de la Cámara.

En la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, expuso un nuevo esquema de proporcionalidad que logró a partir de la fragmentación del bloque peronista (ayer se fueron 3 senadores de Convicción Federal para armar un nuevo interbloque que responde a 7 gobernadores). Así, el Gobierno, con ayuda de los aliados de la UCR, el PRO y el nuevo bloque que responde a los mandatarios aliados, se distribuyeron los cargos de la Cámara.

La novedad surgió un día después de que un grupo de siete gobernadores, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), mantuvieron un encuentro virtual para marcar una posición común frente al gobierno de Javier Milei, y se despegaron de la conducción nacional de Cristina Kirchner en el PJ.

Ese encuentro se produjo luego de que senadores de Tucumán, Catamarca y Jujuy abandonaran el bloque peronista por estar en desacuerdo con la conducción del kirchnerista Mayans, que reporta directamente a la expresidenta.

Se trata de los gobernadores que desde que llegó Milei al poder, demostraron actitud dialoguista y apoyaron con sus legisladores las principales leyes enviadas por la Casa Rosada.

¿Quiénes ocuparán las nuevas presidencias y vicepresidencias del Senado?

abdala

La presidencia provisional quedará en manos del libertario Bartolomé Abdala, marcando la continuidad en el cargo, aunque a partir de la vicepresidencia LLA impuso cambios. Ese lugar, que estaba destinado para la primera minoría, que sería el Justicialismo con sus 25 legisladores, quedará en manos de la jujeña Carolina Moisés, que hasta hace 24 horas formaba parte del bloque pero que lo rompió junto a Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. Los tres ahora conforman Convicción Federal por afuera del interbloque Justicialista.

En tanto, la vicepresidencia primera será ocupada por Carolina Losada, de la UCR, y la segunda será para Alejandra Vigo, la esposa del ex vicegobernador cordobés Juan Schiaretti (que hoy integra el bloque de diputados de Provincias Unidas).

Vicepresidenta Segunda del Senado. Foto Archivo

El oficialismo también acordó con dialoguistas la designación para la AGN

En la sesión preparatoria se introdujo la intención de designar a los tres miembros del Senado para la Auditoría General de la Nación.

En este punto hubo acuerdo con los nombres, pero fue la jefa de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien propuso a Mariano Piazza (La Libertad Avanza); Francisco Javier Fernández (Unión por la Patria) y Luis Naidenoff (UCR).

La votación fue por unanimidad, aunque hubo un momento de cruces que mostró el momento que se vive en el Senado. Bullrich fue la que propuso a los tres nombres para la AGN, lo que tuvo una rápida réplica de parte del bloque del peronismo. “No sabía que ya había un solo bloque en el Senado. Cada bloque tiene que proponer al suyo”.

Patricia-Bullrich-en-la-primera-sesion-del-Senado-Jaime-Olivos

Antes de la sesión preparatoria del Senado, en la Casa Rosada celebraron el lunes la fragmentación del interbloque peronista y la ruptura con los gobernadores aliados. Una alta fuente cercana a Milei pareció anticipar la movida cuando elogió el crecimiento exponencial de La Libertad Avanza en su representación en el Congreso, que sigue sumando aliados incluso del PJ y lo calificó como "el partido único".

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Senado Kirchnerismo La Libertad Avanza
Notas relacionadas
El Gobierno festejó por las nuevas fugas del kirchnerismo en el Senado y lanzó un ironía con el crecimiento de LLA: "Partido único"
Patricia Bullrich, en exclusiva con A24: "Vamos a intentar una serie de reformas este año"
Senado: el oficialismo consiguió dictamen de la reforma laboral y buscará aprobarla el próximo viernes

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar