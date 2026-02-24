El Gobierno cierra nueva alianza con gobernadores y deja al kirchnerismo sin autoridades en el Senado
En la sesión preparatoria, la Casa Rosada cedió una de las presidencias de la Cámara Alta a un nuevo bloque que responde a mandatarios peronistas aliados. Así, dejó sin cargos institucionales al bloque de José Mayans, que responde a Cristina Kirchner.
El Senado eligió nuevas autoridades: en medio de polémicas por el mecanismo proporcional (Foto: archivo).
El oficialismo cedió una de las vicepresidencias del Senado a gobernadores peronistas aliados que el lunes armaron un nuevo bloque con poder propio, lo que terminó consolidando un fuerte golpe a la conducción del kirchnerismo en el Senado, representado por José Mayans (Formosa) que responde a la expresidenta y titular del PJ, Cristina Kirchner.
Durante la sesión preparatoria convocada este martes en el Senado, el bloque de La Libertad Avanza, con el respaldo de aliados provinciales y otras fuerzas políticas de la oposición dialoguista, dejó sin representación a la principal minoría en la conducción de la Cámara.
En la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, expuso un nuevo esquema de proporcionalidad que logró a partir de la fragmentación del bloque peronista (ayer se fueron 3 senadores de Convicción Federal para armar un nuevo interbloque que responde a 7 gobernadores). Así, el Gobierno, con ayuda de los aliados de la UCR, el PRO y el nuevo bloque que responde a los mandatarios aliados, se distribuyeron los cargos de la Cámara.
La novedad surgió un día después de que un grupo de siete gobernadores, entre ellosRaúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), mantuvieron un encuentro virtual para marcar una posición común frente al gobierno de Javier Milei, y se despegaron de la conducción nacional de Cristina Kirchner en el PJ.
Ese encuentro se produjo luego de que senadores de Tucumán, Catamarca y Jujuy abandonaran el bloque peronista por estar en desacuerdo con la conducción del kirchnerista Mayans, que reporta directamente a la expresidenta.
Se trata de los gobernadores que desde que llegó Milei al poder, demostraron actitud dialoguista y apoyaron con sus legisladores las principales leyes enviadas por la Casa Rosada.
¿Quiénes ocuparán las nuevas presidencias y vicepresidencias del Senado?
La presidencia provisional quedará en manos del libertario Bartolomé Abdala, marcando la continuidad en el cargo, aunque a partir de la vicepresidencia LLA impuso cambios. Ese lugar, que estaba destinado para la primera minoría, que sería el Justicialismo con sus 25 legisladores, quedará en manos de la jujeña Carolina Moisés, que hasta hace 24 horas formaba parte del bloque pero que lo rompió junto a Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. Los tres ahora conforman Convicción Federal por afuera del interbloque Justicialista.
En tanto, la vicepresidencia primera será ocupada por Carolina Losada, de la UCR, y la segunda será para Alejandra Vigo, la esposa del ex vicegobernador cordobés Juan Schiaretti (que hoy integra el bloque de diputados de Provincias Unidas).
El oficialismo también acordó con dialoguistas la designación para la AGN
En la sesión preparatoria se introdujo la intención de designar a los tres miembros del Senado para la Auditoría General de la Nación.
En este punto hubo acuerdo con los nombres, pero fue la jefa de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien propuso a Mariano Piazza (La Libertad Avanza); Francisco Javier Fernández (Unión por la Patria) y Luis Naidenoff (UCR).
La votación fue por unanimidad, aunque hubo un momento de cruces que mostró el momento que se vive en el Senado. Bullrich fue la que propuso a los tres nombres para la AGN, lo que tuvo una rápida réplica de parte del bloque del peronismo. “No sabía que ya había un solo bloque en el Senado. Cada bloque tiene que proponer al suyo”.
Antes de la sesión preparatoria del Senado, en la Casa Rosada celebraron el lunes la fragmentación del interbloque peronista y la ruptura con los gobernadores aliados. Una alta fuente cercana a Milei pareció anticipar la movida cuando elogió el crecimiento exponencial de La Libertad Avanza en su representación en el Congreso, que sigue sumando aliados incluso del PJ y lo calificó como "el partido único".