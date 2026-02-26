En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Senado
Mercosur
SESIONES EXTRAORDINARIAS

El Senado aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

El Senado aprobó este jueves el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea con 69 votos afirmativos, tres en contra y ninguna abstención. Continúa el debate por la ley de Glaciares.

El Senado aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
Leé también El Gobierno festejó por las nuevas fugas del kirchnerismo en el Senado y lanzó un ironía con el crecimiento de LLA: "Partido único"
Patricia Bullrich (LLA) y José Mayans (UxP) en el debate de la reforma laboral. Se esperan más pases de legisladores opositores al oficialista LLA

Para aprobar el tratado de comercio, el oficialismo contó con el apoyo mayoritario del peronismo, tal como había adelantado, el presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans. Los únicos tres senadores peronistas que votaron en contra fueron Eduardo "Wado" de Pedro (Buenos Aires), Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Cristina López (Tierra del Fuego).

senado de la nación

Con anterioridad, en la sesión de este jueves también se aprobó el pliego del ex diputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y ante la Unión Europea. Su designación fue producto de 38 votos afirmativos, 31 votos negativos y 1 abstención.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 15.38.00

Para el viernes a la misma hora, en tanto, fue convocada una nueva sesión en la Cámara alta en la que se debatirán los proyectos de reforma laboral y de régimen penal juvenil que cuentan con media sanción de Diputados.

El festejo de la Casa Rosada

Tras conocerse la sanción del acuerdo comercial birregional, la Casa Rosada emitió un comunicado en donde celebró el "compromiso asumido el 17 de enero de 2026 en Asunción" entre el presidente Javier Milei y sus pares Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay).

Desde el oficialismo aseguraron que el acuerdo permitirá la "eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones" del Mercosur hacia la Unión Europea y consideró que tendrá un "impacto significativo para la Argentina, con proyecciones de crecimiento exportador de hasta 122% en diez años". "Sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria e industria se verán especialmente beneficiados", anticiparon.

"Con esta aprobación, la Argentina reafirma su decisión de avanzar hacia una economía más abierta, competitiva y basada en reglas claras, fortaleciendo su integración al mundo y su capacidad de atraer inversiones y generar empleo", señalaron.

Acuerdo Mercosur-UE

El tratamiento del entendimiento birregional estaba inicialmente previsto para la sesión del viernes junto con el régimen penal juvenil y la reforma laboral, pero la Casa Rosada decidió acelerar los tiempos.

La definición responde a que el Parlamento de Uruguay avanzó en su propio proceso de ratificación y podría aprobarlo en las próximas horas. En ese contexto, la administración de Javier Milei busca convertirse en el primer país en darle aval legislativo al tratado, con la expectativa de acceder a beneficios comerciales diferenciales frente a otros socios del bloque que compiten en los mismos mercados.

Minutos antes de que el tratado sea ratificado por el Congreso nacional, en Uruguay la Cámara de Representantes hizo lo propio y sancionó la normativa.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Senado Mercosur Unión Europea José Mayans
Notas relacionadas
El cronograma del Gobierno en el Senado: una semana clave para aprobar el Régimen Penal Juvenil, la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares
El Gobierno cierra nueva alianza con gobernadores y deja al kirchnerismo sin autoridades en el Senado
En una semana caliente, el Gobierno busca la aprobación del acuerdo Mercosur-UE y la Ley de Glaciares

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar