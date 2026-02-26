El Senado aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

El festejo de la Casa Rosada

Tras conocerse la sanción del acuerdo comercial birregional, la Casa Rosada emitió un comunicado en donde celebró el "compromiso asumido el 17 de enero de 2026 en Asunción" entre el presidente Javier Milei y sus pares Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay).

Desde el oficialismo aseguraron que el acuerdo permitirá la "eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones" del Mercosur hacia la Unión Europea y consideró que tendrá un "impacto significativo para la Argentina, con proyecciones de crecimiento exportador de hasta 122% en diez años". "Sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria e industria se verán especialmente beneficiados", anticiparon.

"Con esta aprobación, la Argentina reafirma su decisión de avanzar hacia una economía más abierta, competitiva y basada en reglas claras, fortaleciendo su integración al mundo y su capacidad de atraer inversiones y generar empleo", señalaron.

Acuerdo Mercosur-UE

El tratamiento del entendimiento birregional estaba inicialmente previsto para la sesión del viernes junto con el régimen penal juvenil y la reforma laboral, pero la Casa Rosada decidió acelerar los tiempos.

La definición responde a que el Parlamento de Uruguay avanzó en su propio proceso de ratificación y podría aprobarlo en las próximas horas. En ese contexto, la administración de Javier Milei busca convertirse en el primer país en darle aval legislativo al tratado, con la expectativa de acceder a beneficios comerciales diferenciales frente a otros socios del bloque que compiten en los mismos mercados.

Minutos antes de que el tratado sea ratificado por el Congreso nacional, en Uruguay la Cámara de Representantes hizo lo propio y sancionó la normativa.