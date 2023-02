Escenario 1 con un candidato sin definir de Milei:

Axel Kicillof 27,9% (32,2% si se suma a los otros precandidatos del Frente de Todos)

27,9% (32,2% si se suma a los otros precandidatos del Frente de Todos) Diego Santilli 11,2% (27,6% si se suma a los otros 8 anotados de JxC)

11,2% (27,6% si se suma a los otros 8 anotados de JxC) Fernando Burlando 9,3%

9,3% José Luis Espert 8,1%

8,1% Candidato de La Libertad Avanza de Javier Milei 6%

Escenario 2: con Burlando como el candidato de la Libertad Avanza de Javier Milei:

Axel Kicillof 28,4% (32,7% en el total)

28,4% (32,7% en el total) Fernando Burlando 13,1%

13,1% Diego Santilli 11,7% (28,4% para Juntos por el Cambio)

11,7% (28,4% para Juntos por el Cambio) José Luis Espert 9,6%

La encuesta de la consultora Federico González y Asociados se hizo online con 1400 casos.

Es un ejercicio teórico e imaginario porque en Juntos por el Cambio presentan a los 8 precandidatos que hay anotados, lo que divide mucho el voto de los candidatos del espacio.

Además, en la práctica la gente no corta boleta y difícilmente Burlando o Espert puedan sacar 10 puntos

Y por último es una encuesta online; hay muchos reparos a este método.

Pero marca un poco el pulso de lo que puede venir. La gente busca alternativas por fuera del sistema, sea Milei, Burlando o cualquier otro. Dirigentes de la Libertad Avanza, el partido de Milei, creen que la única alternativa para sumar es apostar a Burlando en la Provincia.

Milei es el emergente de una sociedad desesperada. Puede ser él, Burlando o hasta Macri y Patricia Bullrich.

Son justamente esos desencantados los que van a torcer la elección para un lado o para el otro. Son ciudadanos hartos de la política que salen tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio.

En Juntos por el Cambio hay preocupación. Por eso, las candidaturas de Bullrich y Macri. En el Frente de Todos la reacción es bien distinta y errática. Especialmente, llama la atención que no tomen en cuenta un dato revelador de esa misma encuesta...

Los problemas del Frente de Todos

Mesa electoral del Frente de Todos. 5 horas de debate interno para definir la estrategia electoral. Foto PJ nacional..jfif

La misma encuesta pregunta a quién votarían en provincia de Buenos Aires para presidente, incluyendo a Cristina y Macri como precandidatos.

En ese escenario, en el principal bastión de Cristina, solo el 15% estaría dispuesta a votarla. El Frente de Todos sumando otros candidatos quedaría en 31,8 contra 30,1 de Juntos por el Cambio (también sumando a todos).

Si esa encuesta fuera cierta, el poder de Cristina se diluye. De ahí la preocupación de lo que se habló en la mesa electoral del jueves.

Un importante dirigente recibió sorpresivamente un mensaje de Máximo Kirchner: “Vas a ser el vocero del operativo clamor a Cristina”. El tono del mensaje dejaba entrever que no era una decisión de Máximo. La que manejó la estrategia fue ella, que se mantuvo en un calculado silencio en estos días.

Máximo llamó uno por uno a los soldados y les explicó la estrategia. Se insistiría con la idea de la proscripción, se armaría un plan para convencer a Cristina de que sea candidata y desde lo judicial se plantearía que fue juzgada dos veces por la misma causa.

El operativo clamor va a empezar esta semana: una comitiva integrada por quienes participaron de la mesa electoral va a ir a pedirle -¡implorarle! que sea candidata. Habrá eventos en el medio pero va a concluir el 24 de marzo con un gran acto.

De entrada Kicillof dijo que estaban en ese lugar para discutir la proscripción de Cristina y para saber si Alberto Fernández iba a ser candidato o no. La reunión duró 5 horas y tuvo un transcurrir tenso. Claro, primero hablaba un kirchnerista y enseguida salía a retrucar un albertista.

Paradojas del destino, dos duros como Pablo Moyano y Sergio Palazzo actuaron de moderadores en los momentos de mayor tensión. Los sindicalistas insistieron en el reclamos de que ningún gobierno peronista puede dejar los salarios por debajo de la inflación.

Al final habló Alberto y dijo que el candidato podía ser otro, si mide más que él. Extraño que diga eso el dirigente con peor imagen del país. Pero quizás lo más importante es que planteó que “todos somos parte de este frente”. “Les pidió a todos que se hicieran cargo, se cansó de que hablen del gobierno en tercera persona”, relató un dirigente albertista como balance del encuentro.

Por primera vez existe una coincidencia táctica entre Alberto y el kirchnerismo. Los dos están de acuerdo en que haya PASO, aunque por motivos distintos. El kirchnerismo está avisando de que si va Alberto se la van a vaciar y que nadie puede competirle. Es una manera de decirle que ni se le ocurra. Pero están dispuestos a ir a una PASO si Alberto se corre.

La Corte y la vieja política

corte suprema.jpg

La Corte Suprema de Justicia dictó esta semana una acordada inexplicable: deniega la posibilidad de que asuma como senador por la segunda minoría el kirchnerista Martín Doñate.

“¡El kirchnerismo hizo trampa! Dividió artificialmente los bloques para quedarse con ese lugar del Consejo de la Magistratura”, grita mi tía Marta, indignada con la maniobra. Es cierto que no fue muy ético lo que hizo el Frente de Todos; pero no es ilegal y responde a una lógica política. ¿Por qué la coalición Juntos por el Cambio puede tener dos o más bloques y la coalición Frente de Todos está obligada a estar en un solo espacio?

Repasemos la historia de lo que pasó:

*El Consejo de la Magistratura es el órgano que nombra y remueve jueces.

*Está compuesto por representantes de jueces, abogados, Ejecutivo y legisladores, entre otros.

*Su funcionamiento regía por una ley de 2006. La Corte dictó su inconstitucionalidad y volvió a poner otra de 1997 que estaba derogada.

*Aquella ley de 1997 decía que por el Congreso había que nombrar para el Consejo 2 senadores/diputados por la mayoría, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría.

*En el Senado, Juntos por el Cambio presentó a un senador radical como primera minoría y a un senador del PRO (Luis Juez) como segunda.

*Ante este escenario, el Frente de Todos dividió su bloque para quedarse con la mayoría (2 consejeros) y con la segunda minoría (1 consejero)

¿Por qué es importante esta discusión? Porque el control del Consejo de la Magistratura da una bala de plata para controlar la Justicia para un lado o para el otro. Vale recordar que tanto oficialismo como oposición usaron a la Justicia para operaciones políticas burdas en distintos momentos de la historia reciente.

La intervención judicial en la vida parlamentaria contradice la jurisprudencia argentina. Nunca la Justicia se había metido tan explícitamente en decisiones sobre el funcionamiento de otro poder del Estado como es el Congreso.

Juntos por el Cambio tiene dos bloques (la UCR y el PRO) y se los valida a cada uno como bloque autónomo, pese a que en muchos casos compartieron una misma lista. No queda claro por qué el Frente de Todos no puede tener dos bloques. Después de todo, el oficialismo también es una coalición entre el kirchnerismo (Unidad Ciudadana) y el peronismo tradicional.

El nombramiento de Doñate ya había sido impugnado por la Corte en una acordada anterior con el mismo argumento. La diferencia es que en aquel momento hubo un tema de fechas y tiempos que podía poner en duda la maniobra del oficialismo.

Ahora con el nuevo mandato de los consejeros, ese problema de fechas desapareció. Y cada senador puede decidir libremente a qué bloque quiere pertenecer.

La Corte no da explicaciones sobre esto y solo insiste en su acordada anterior. En este caso, le está dando pasto al kirchnerismo y forzando la hipótesis del conflicto de poderes.

Las agendas paralelas de la política

dolar.webp

Esto es la agenda de la política. Muy alejada de los temas de la gente. Un dirigente de la Cámpora trata de desmitificar ese alejamiento. “Debería ser un tema de toda la política. Hoy un juez de primera instancia de un pueblo de Entre Ríos puede parar una medida del Gobierno para todo el país y avalada por el Congreso. Nos deberíamos poner de acuerdo para terminar con esto”.

La falta de acuerdo para censurar esa práctica de la que se vale tanto el oficialismo como la oposición es una muestra más del fracaso de la política. En ese esquema juegan Milei y Burlando.

La situación económica es preocupante por donde se la mire. El número de inflación de enero que se conoció la semana pasada lejos de mejorar probablemente se complique.

*6% dio en enero, muy por encima del 4,9% de noviembre

*La mayorista de febrero dio 6,5%. Ese dato suele adelantar la inflación del mes siguiente.

*La canasta básica total subió 7,2% en enero y lleva 108% en el último año. Muy por encima de la inflación general.

*La canasta de alimentos también subió 7,2% en el mes y acumula 109,8% entre la interanual.

*Las reservas volvieron a caer por debajo de los 40 mil millones. Esta semana se vendieron 470 millones de dólares del Central.

*El dólar oficial por primera vez pasa los $200 y el dólar turista trepó a los $400

A24.com habló con 4 economistas que trabajan por fuera de la grieta y todos coincidieron en que Massa está acelerando el ajuste lo más posible y sobrecumpliendo algunas metas con el FMI. El problema es que los resultados de esas soluciones ortodoxas se van a ver -si es que se ven- en el largo plazo. Y el largo plazo no existe en la Argentina, menos en un año electoral en que tanto el presidente como su ministro de economía (¿y la vice?) quieren ser candidatos a presidente.

La interna opositora sin plan

mila zurbriggen milei.png

Mientras tanto la oposición sigue haciendo la plancha. La semana que pasó se volvieron a ver cruces en Juntos por el Cambio. Todos le piden a Macri que se defina. El dice que tiene tiempo. El resto de los candidatos necesita certezas para armarse.

Horacio Rodríguez Larreta ya lanzó sus soldados en Provincia y Ciudad. Santilli confirmó el miércoles que va a ser candidato; Quirós hizo lo mismo el viernes. Larreta se lanzaría en marzo. También Gerardo Morales. Patricia Bullrich necesita sí o sí saber qué va a hacer Macri. Mientras tanto, no queda claro qué programa van a implementar si llegan al poder.

Queda latente la idea de que nadie puede resolver los problemas de la Argentina ni de la provincia. Por eso aparece la figura de Milei.

El problema es que esas candidaturas tienen mucho de realismo mágico; de pensar que un disruptivo va a poder solucionar los problemas que nadie puede solucionar. Un Milei que ni siquiera puede resolver los problemas de su propio partido.

Esta semana recibió denuncias de militantes que plantearon que en La Libertad Avanza la presencia de Milei en provincias, los cargos y las postulaciones se compran “por dinero o favores sexuales”.

Milei reconoció en A24 que al menos la parte del dinero es cierta. Según la cosmovisión libertaria, no habría motivo por el cual no se pueda intercambiar todo por dinero. Si un militante quiere que su líder y estrella vaya a su provincia, tiene que pagarle el traslado y alojamiento; no sabemos si algo más también. "Tenemos el decoro de minimizar el equipo para que sea más accesible", dijo Milei.

Es cierto que de alguna manera hay que financiar la política. Algunos lo hacen con la caja del Estado, otros con empresas que luego pedirán cosas a cambio, otros con las fotocopias del centro de estudiantes… Milei elige cobrarle a su militancia. Debate abierto sobre la validez del método.

El problema es que hasta ahora no logró mostrar ningún tipo de construcción política. Nadie sabe quiénes son los dirigentes que lo acompañan. Sus principales cuadros -Karina Milei y Carlos Kikuchi- no se exponen públicamente. La única diputada nacional que entro por La Libertad Avanza -Victoria Villaruel- no da entrevistas.

Además, se peleó con el único aliado que podía tener de ideas similares (José Luis Espert) que hoy está más cerca de cerrar con Juntos por el Cambio que con él. En su espacio muchos creen que está demasiado aislado.

A todo esto, Milei dijo que no anunciaría candidaturas hasta el 24 de junio, día del cierre de listas. ¿Alcanza ese tiempo para instalar candidatos en todo el territorio nacional? Difícil.

Quizás ese sea el principal activo de Mauricio Macri. A pesar de haber sido presidente 4 años -con más fracasos que éxitos- se puede presentar como el cambio, pero a la vez como el orden. Un mérito que nadie le puede discutir es el de constructor político: empezó en 2003 sin nada y creó un partido político que llegó al poder y hoy tiene al menos 3 precandidatos para volver a intentarlo. No es poco.

