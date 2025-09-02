En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Karina Milei
Casa Rosada

El Gobierno admite que el "momento de inestabilidad política" afecta al dólar y lanza contraofensiva con dos medidas clave

La Casa Rosada reconoce que la incertidumbre electoral afecta la estabilidad económica. Ante la crisis política por las denuncias de coimas el Gobierno decidió contraatacar con la denuncia de espionaje ilegal y la intervención en el mercado cambiario para evitar una corrida.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei

Javier Milei, Karina Milei y ministro de Economía, Luis Caputo, y las últimas medidas del gobierno a días de las elecciones bonaerenses. Foto:Archivo Casa Rosada.

La intervención en el mercado cambiario para frenar una eventual corrida cambiaria y la denuncia de una red de espionaje ilegal en la Casa Rosada y en la Cámara de Diputados, son las dos reacciones con las que salió el Gobierno en un intento de llevar “tranquilidad” a los mercados y retomar la agenda política a horas del cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas del domingo en la provincia de Buenos Aires.

Una alta fuente del gobierno admitió este martes que la decisión de intervenir en el dólar, responde a que el país está atravesando "una situación de zozobra" y busca “llevar tranquilidad” a los mercados ante la incertidumbre electoral.

Luego de que este martes la divisa trepara nuevamente cerca del techo de la banda de flotación acordada con el FMI, en $1400, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció en un breve mensaje en redes sociales que sorprendió a los mercados, que el Gobierno a través del Tesoro, comenzaría a intervenir en el mercado cambiario para frenar una eventual corrida.

De esta manera, el Gobierno anunció que va a participar de la rueda en la que se ofrecen y demandan dólares para evitar que suba en el “Mercado Único y Libre de Cambio” (MULC) donde acuden exportadores para vender los dólares que reciben y los importadores para comprar las divisas y pagar sus embarques. Por otro lado, está el mercado del dólar “mayorista” donde intervienen bancos y empresas.

Como en las últimas ruedas había más gente comprando dólares que vendiendo, la cotización subió hasta el récord de $ 1.385.

Por temor a que siga subiendo en la parte final de la campaña, el Gobierno nacional a través del Tesoro Nacional (que es el Ministerio de Economía) va a aumentar la oferta (vender) dólares tomando los US$ 1.700 millones que tiene depositados en una cuenta en el Banco Central para ofertar en esos mercados para que el precio no se dispare más allá del techo de la banda. También tiene dólares del Banco Central, pero que en principio no deberían tocarse si no supera el precio de $1400, porque se estaría violando el acuerdo con el FMI.

¿Qué hay detrás de la denuncia de una red de espionaje en Casa Rosada y el Congreso?

Javier y Karina Milei con el exabogado y amigo delpresidente, ahora funcionario removido por el escándalo de las coimas en la ANDIS, Diego Spagnuolo.

Lo que empezó como una denuncia intempestiva ante una situación fuera de control del Gobierno, terminó transformándose en una nueva estrategia electoral, a la que se sumó el presidente Javier Milei. Distintos funcionarios salieron públicamente a ratificar que hubo una red de espionaje en Casa Rosada y justificar la denuncia y pedido de allanamiento contra periodistas.

En el Gobierno admiten que prefieren hablar del grado de vulnerabilidad que representaron las escuchas para la cúpula del poder libertario, a que se profundice el escándalo de los audios de las coimas en las que la hermana del presidente y la familia Menem.

En el triángulo de hierro de Milei reconocen que hubo escuchas ilegales tanto en Casa Rosada como en el Congreso. Por esa gravedad institucional, se habría dado la denuncia contra los periodistas que difundieron los audios, y el pedido de allanamiento al medio que los difundió y a sus domicilios particulares.

diego-spagnuolo-eduardo-lule-menem-karina-milei-martin-menem-y-romina-diez-en-una-foto-previa-a-que-estallara-el-escandalo-de-las-coimas-foto-captura-de-x-dspagnuolook-RTK52LYPZBA7TIUVDZDN4PNPFQ

Cerca de Milei niegan que la denuncia represente un acto de censura previa a la libertad de prensa. El propio Milei salió a avalar la denuncia al hablar este martes en redes sociales de la existencia de “una red de espionaje más grande”, que supera los audios de Spagnuolo.

Milei y el espionaje ilegal: ¿Fallas en la seguridad presidencial?

Javier Milei y Luis Petri, ministro de Defensa y primer candidato a diputado nacional de LLA en Mendoza. Foto Luis Petri X.

Lo llamativo es que en el entorno del presidente no hablan ni tomaron ninguna medida relacionada con posibles fallas en seguridad de la Casa Rosada y el Congreso, responsabilidad exclusiva de la Casa Militar. Es una estructura dependiente del Ejército y de la Secretaría General de Presidencia y de la Policía Federal que diariamente tienen la obligación de efectuar “barridos” de micrófonos y cualquier tipo de artefactos que pongan en riesgo la seguridad en los despachos del presidente y los principales funcionarios del gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1962904864389771594&partner=&hide_thread=false

En el entorno de Milei descartaron que haya un sector de inteligencia rebelde detrás de las escuchas ilegales, pero no descartaron “traidores” en el oficialismo vinculados a una movida más grande, de varios sectores en los que incluyen a la oposición kirchnerista o a servicios internacionales, como denunció Bullrich.

Así, el escándalo de las escuchas ilegales en lo más alto del poder, le quitó lugar en el debate público, al escándalo por los audios de Spagnuolo, a días de las elecciones en las que el gobierno jugará su principal batalla electoral con el kirchnerismo.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
