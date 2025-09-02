El Gobierno admite que el "momento de inestabilidad política" afecta al dólar y lanza contraofensiva con dos medidas clave

Como en las últimas ruedas había más gente comprando dólares que vendiendo, la cotización subió hasta el récord de $ 1.385.

Por temor a que siga subiendo en la parte final de la campaña, el Gobierno nacional a través del Tesoro Nacional (que es el Ministerio de Economía) va a aumentar la oferta (vender) dólares tomando los US$ 1.700 millones que tiene depositados en una cuenta en el Banco Central para ofertar en esos mercados para que el precio no se dispare más allá del techo de la banda. También tiene dólares del Banco Central, pero que en principio no deberían tocarse si no supera el precio de $1400, porque se estaría violando el acuerdo con el FMI.

¿Qué hay detrás de la denuncia de una red de espionaje en Casa Rosada y el Congreso?

Javier y Karina Milei con el exabogado y amigo delpresidente, ahora funcionario removido por el escándalo de las coimas en la ANDIS, Diego Spagnuolo.

Lo que empezó como una denuncia intempestiva ante una situación fuera de control del Gobierno, terminó transformándose en una nueva estrategia electoral, a la que se sumó el presidente Javier Milei. Distintos funcionarios salieron públicamente a ratificar que hubo una red de espionaje en Casa Rosada y justificar la denuncia y pedido de allanamiento contra periodistas.

En el Gobierno admiten que prefieren hablar del grado de vulnerabilidad que representaron las escuchas para la cúpula del poder libertario, a que se profundice el escándalo de los audios de las coimas en las que la hermana del presidente y la familia Menem.

En el triángulo de hierro de Milei reconocen que hubo escuchas ilegales tanto en Casa Rosada como en el Congreso. Por esa gravedad institucional, se habría dado la denuncia contra los periodistas que difundieron los audios, y el pedido de allanamiento al medio que los difundió y a sus domicilios particulares.

diego-spagnuolo-eduardo-lule-menem-karina-milei-martin-menem-y-romina-diez-en-una-foto-previa-a-que-estallara-el-escandalo-de-las-coimas-foto-captura-de-x-dspagnuolook-RTK52LYPZBA7TIUVDZDN4PNPFQ

Cerca de Milei niegan que la denuncia represente un acto de censura previa a la libertad de prensa. El propio Milei salió a avalar la denuncia al hablar este martes en redes sociales de la existencia de “una red de espionaje más grande”, que supera los audios de Spagnuolo.

Milei y el espionaje ilegal: ¿Fallas en la seguridad presidencial?

Javier Milei y Luis Petri, ministro de Defensa y primer candidato a diputado nacional de LLA en Mendoza. Foto Luis Petri X.

Lo llamativo es que en el entorno del presidente no hablan ni tomaron ninguna medida relacionada con posibles fallas en seguridad de la Casa Rosada y el Congreso, responsabilidad exclusiva de la Casa Militar. Es una estructura dependiente del Ejército y de la Secretaría General de Presidencia y de la Policía Federal que diariamente tienen la obligación de efectuar “barridos” de micrófonos y cualquier tipo de artefactos que pongan en riesgo la seguridad en los despachos del presidente y los principales funcionarios del gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1962904864389771594&partner=&hide_thread=false El audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado.



EL ESPIONAJE ILEGAL, guardado cautelosamente hasta la cercanía electoral, nos muestra una operación planificada y concertada en todas sus etapas:… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2025

En el entorno de Milei descartaron que haya un sector de inteligencia rebelde detrás de las escuchas ilegales, pero no descartaron “traidores” en el oficialismo vinculados a una movida más grande, de varios sectores en los que incluyen a la oposición kirchnerista o a servicios internacionales, como denunció Bullrich.

Así, el escándalo de las escuchas ilegales en lo más alto del poder, le quitó lugar en el debate público, al escándalo por los audios de Spagnuolo, a días de las elecciones en las que el gobierno jugará su principal batalla electoral con el kirchnerismo.