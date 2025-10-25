Elecciones 2025: cómo estará el clima para ir a votar en todo el país y qué dice el SMN sobre las lluvias

En las regiones centrales, como Córdoba y Rosario, el panorama será similar: cielos despejados y máximas que podrían alcanzar los 27 °C, con un ambiente cálido y sin alertas meteorológicas.

Cómo estará el clima en el resto del país

Norte argentino (Tucumán, Salta, Jujuy): jornada cálida y húmeda, con máximas por encima de los 30 °C.

Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis): clima estable, mínimas de 8 °C y máximas de 24 °C, con cielo despejado.

Litoral (Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes): tiempo agradable, sin lluvias y temperaturas entre 14 °C y 26 °C.

Patagonia (Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego): ingreso de aire polar con descenso térmico, mínimas entre -6 °C y 0 °C, y máximas de 8 °C a 14 °C. Posibles nevadas en zonas cordilleranas.

Recomendaciones del SMN para la jornada electoral

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Llevar abrigo liviano por la mañana y protector solar en zonas con alta radiación.

Evitar paraguas, ya que no se esperan lluvias en ninguna región.

Aprovechar las más de 13 horas de luz natural: el sol saldrá a las 05:59 y se pondrá a las 19:19, garantizando una jornada segura y sin complicaciones para los votantes.

El clima no será excusa para los votantes. Este domingo 26 de octubre, millones de argentinos se acercarán a las urnas para renovar 127 bancas en Diputados y un tercio del Senado, en una elección marcada por la implementación nacional de la Boleta Única de Papel.