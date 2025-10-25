En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Elecciones 2025
Servicio Meteorológico Nacional
Clima

Elecciones 2025: cómo estará el clima para ir a votar en todo el país y qué dice el SMN sobre las lluvias

Tras las lluvias del sábado, se espera un cambio rotundo para la jornada electoral del domingo con diferentes estados a lo largo de todo el país.

Cómo estará el clima para ir a votar en todo el país y qué dice el SMN sobre las lluvias. 

Cómo estará el clima para ir a votar en todo el país y qué dice el SMN sobre las lluvias. 

El clima no será un obstáculo para los votantes este domingo 26 de octubre, cuando millones de argentinos acudan a las urnas para renovar 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias de los últimos días darán paso a un domingo estable y agradable, con cielos parcialmente despejados y temperaturas templadas en la mayoría de las provincias.

Leé también Elecciones 2025: cuánto cobrarán las autoridades de mesa
Este domingo 26 de octubre, miles de ciudadanos se desempeñarán como autoridades de mesa en las elecciones nacionales, en las que se renovarán bancas en la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación.

Además, será la primera elección nacional con Boleta Única de Papel, un cambio que busca agilizar el proceso electoral y mejorar la transparencia del conteo.

Clima en Buenos Aires y el centro del país

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el cielo estará parcialmente nublado, con mínima de 12 °C y máxima de 23 °C, acompañadas por vientos leves del sudeste y buena visibilidad.

Tampoco se prevén lluvias para la jornada electoral, por lo que el clima será ideal para trasladarse a votar sin complicaciones.

En las regiones centrales, como Córdoba y Rosario, el panorama será similar: cielos despejados y máximas que podrían alcanzar los 27 °C, con un ambiente cálido y sin alertas meteorológicas.

clima_2_-1-.png_1351230236

Cómo estará el clima en el resto del país

  • Norte argentino (Tucumán, Salta, Jujuy): jornada cálida y húmeda, con máximas por encima de los 30 °C.
  • Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis): clima estable, mínimas de 8 °C y máximas de 24 °C, con cielo despejado.
  • Litoral (Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes): tiempo agradable, sin lluvias y temperaturas entre 14 °C y 26 °C.
  • Patagonia (Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego): ingreso de aire polar con descenso térmico, mínimas entre -6 °C y 0 °C, y máximas de 8 °C a 14 °C. Posibles nevadas en zonas cordilleranas.

Recomendaciones del SMN para la jornada electoral

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

  • Llevar abrigo liviano por la mañana y protector solar en zonas con alta radiación.
  • Evitar paraguas, ya que no se esperan lluvias en ninguna región.
  • Aprovechar las más de 13 horas de luz natural: el sol saldrá a las 05:59 y se pondrá a las 19:19, garantizando una jornada segura y sin complicaciones para los votantes.

El clima no será excusa para los votantes. Este domingo 26 de octubre, millones de argentinos se acercarán a las urnas para renovar 127 bancas en Diputados y un tercio del Senado, en una elección marcada por la implementación nacional de la Boleta Única de Papel.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elecciones 2025 Servicio Meteorológico Nacional
Notas relacionadas
Elecciones 2025: la Policía de la Ciudad escoltó más de 7.000 urnas rumbo a los centros de votación
Elecciones 2025: a partir de qué hora se conocerán los resultados
El Gobierno busca hacer una buena elección en Diputados para intentar sostener vetos y ser la primera minoría en la cámara

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar