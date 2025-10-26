En vivo Radio La Red
Axel Kicillof le reclamó "diálogo" al gobierno de Javier Milei: "Tienen mi teléfono, que lo usen"

El gobernador bonaerense votó en La Plata y volvió a pedir al Gobierno nacional que hable con la administración de la provincia de Buenos Aires. “Tienen mi teléfono, úsenlo”, expresó, y criticó el uso de la Boleta Única de Papel.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof votó este domingo en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara”, en La Plata, por las elecciones legislativas 2025 y aprovechó el momento para remarcar la importancia de la jornada democrática. “Es una elección crítica en medio de una situación compleja”, expresó al salir del establecimiento, en referencia al contexto económico y social del país.

Fiel a su estilo, Kicillof también lanzó un nuevo mensaje al presidente Javier Milei, reiterando su pedido de diálogo institucional. “¿Cómo no van a querer hablar con el gobernador de la provincia con 17 millones de votantes?”, planteó, y añadió: “No se trata de afinidades políticas, sino de coordinar políticas en todas las áreas: seguridad, educación, alimentos, situación social y económica”.

El mandatario bonaerense recordó que ya había reclamado una instancia de diálogo tras las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre y volvió a insistir en la necesidad de cooperación entre Nación y Provincia: “Tienen mi teléfono las autoridades de la Rosada, úsenlo”, concluyó, en una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y en la agenda política del día.

Críticas al sistema de Boleta Única

Kicillof cuestionó la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), y recordó que en las legislativas locales del 7 de septiembre “se votó con absoluta normalidad” con el sistema tradicional. “El sistema de boleta partidaria es más barato y asegura la transparencia de los comicios”, remarcó, y confesó que sigue “sin entender la necesidad de cambiar algo que andaba bien”.

Esto es más caro y además es nuevo, con lo cual ahí en la cola me decían todas las dudas de cómo votar. Nos pasamos todo este tiempo explicando cómo era el sistema por una decisión que no tenía respaldo. No había un problema de fraude, y tampoco de costo: claramente el sistema anterior era más económico”, explicó.

Pese a sus críticas, el mandatario pidió concentrarse en la importancia del acto democrático: “Hoy hay que votar, es un día muy importante, hay muchas cosas en discusión”.

“Es una elección crítica”: la palabra de Axel Kicillof

Consultado sobre el contexto electoral, Kicillof definió que se trata de “una elección crítica en medio de una situación compleja”, marcada por la crisis económica y el aumento del desempleo. “La cuestión económica, los deudores, la realidad cotidiana de los argentinos, todo eso empieza a resolverse en las urnas”, subrayó.

Respecto de la participación, reconoció que hasta el mediodía “la afluencia era menor que en septiembre”, aunque contó con humor que, por primera vez en años, tuvo que hacer fila para votar: “Después de cinco veces en el mismo lugar sin cola, esta vez sí tuve mucha cola, pero sólo en mi mesa”.

Hay que votar con el corazón, decidir lo que uno espera que cambie. Las elecciones son expresión de la voluntad popular, y espero que todos respeten lo que el pueblo exprese en las urnas”, enfatizó.

Críticas a la posible reforma laboral

El gobernador bonaerense también se refirió a la reforma laboral que el presidente Javier Milei planea impulsar después de las elecciones. “Me llegó una versión sobre la reforma laboral, espero que no sea eso lo que van a empujar. Veo que va en la misma dirección de todo lo que se está diciendo y no va a funcionar. Tenemos 200 mil nuevos desempleados, todo al revés”, advirtió.

Reclamo de diálogo a la Casa Rosada

Por último, Kicillof volvió a reclamar un canal de diálogo con el Gobierno nacional, un pedido que ya había hecho público tras las legislativas de septiembre. “A la noche veremos, pero todos los días desde que asumí estoy dispuesto a dialogar con la máxima autoridad nacional”, afirmó.

Y lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y en la agenda política del día:

¿Cómo no van a querer hablar con el gobernador de la provincia con 17 millones de votantes? No se trata de afinidades, sino de coordinar políticas en todas las áreas: seguridad, educación, alimentos, situación social y económica. Tienen mi teléfono las autoridades de la Rosada, úsenlo”.

