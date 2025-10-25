Cómo funciona el transporte público en la provincia de Buenos Aires durante las elecciones

Boleto mínimo: $280 con SUBE registrada, $560 con SUBE sin registrar, y $900 si se abona en efectivo.

Las autoridades recomiendan planificar los traslados con anticipación, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando se espera mayor movimiento.

Elecciones 2025: confirmaron que habrá transporte público gratuito en la provincia de Buenos Aires.

Subtes y Premetro: horarios y tarifas

Los subtes de la Ciudad de Buenos Aires también tendrán un horario especial este domingo.

El servicio comenzará a las 7 de la mañana, una hora antes del horario habitual de los domingos, replicando la modalidad aplicada en los comicios de mayo.

Los valores actualizados del pasaje serán

$1.112,77 con SUBE registrada

$1.769,22 con SUBE sin datos cargados

Objetivo: garantizar el acceso al voto

El Ministerio de Transporte provincial destacó que estas medidas buscan garantizar el traslado seguro, gratuito y equitativo de todos los votantes, combinando la gratuidad en el transporte provincial con ajustes de horarios en los servicios del AMBA.

Además, se recomendó a los ciudadanos organizar sus viajes con tiempo, especialmente en rutas interurbanas, para evitar demoras y asegurar una jornada electoral ordenada.