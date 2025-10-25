Cómo funciona el transporte público en la provincia de Buenos Aires durante las elecciones

- Boleto mínimo: $280 con SUBE registrada, $560 con SUBE sin registrar, y $900 si se abona en efectivo.
Las autoridades recomiendan planificar los traslados con anticipación, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando se espera mayor movimiento.
XCDJN66ZIRFRJECC7G3XJMEMVU
Elecciones 2025: confirmaron que habrá transporte público gratuito en la provincia de Buenos Aires.
Subtes y Premetro: horarios y tarifas
Los subtes de la Ciudad de Buenos Aires también tendrán un horario especial este domingo.
El servicio comenzará a las 7 de la mañana, una hora antes del horario habitual de los domingos, replicando la modalidad aplicada en los comicios de mayo.
Los valores actualizados del pasaje serán
- $1.112,77 con SUBE registrada
- $1.769,22 con SUBE sin datos cargados
Objetivo: garantizar el acceso al voto
El Ministerio de Transporte provincial destacó que estas medidas buscan garantizar el traslado seguro, gratuito y equitativo de todos los votantes, combinando la gratuidad en el transporte provincial con ajustes de horarios en los servicios del AMBA.
Además, se recomendó a los ciudadanos organizar sus viajes con tiempo, especialmente en rutas interurbanas, para evitar demoras y asegurar una jornada electoral ordenada.