Elecciones en la provincia de Buenos Aires: la participación llegó al 63%, por encima del promedio nacional

la participación llegó al 63%, por encima del promedio nacional.

Provincias con más y menos participación

Formosa tuvo el mayor nivel de concurrencia con 65,8% , aunque aún lejos de los valores históricos.

, aunque aún lejos de los valores históricos. Santa Fe, en cambio, registró una de las peores cifras de su historia con apenas 52%, y niveles aún más bajos en ciudades clave: 46% en la capital y 48% en Rosario.

En comparación, en 2021 las elecciones provinciales desdobladas mostraron una mayor participación:

Corrientes (72,11%),

Salta (69,21%),

Jujuy (68,82%),

Misiones (59,53%).

El antecedente de la Ciudad de Buenos Aires

La alarma por la baja participación se había encendido el 18 de mayo, cuando las elecciones porteñas marcaron la peor asistencia desde el regreso de la democracia, con apenas 53% del padrón en las urnas.

Ese antecedente llevó a las principales fuerzas políticas a reforzar los pedidos de concurrencia en Buenos Aires, temiendo que el ausentismo afectara la legitimidad del proceso electoral.