Elecciones en la provincia de Buenos Aires: la participación llegó al 63%, por encima del promedio nacional

La elección bonaerense fue la décima del año y elevó el promedio nacional de votantes. De esta manera, superó la expectativa de participación que había en la previa.

La participación llegó al 63%

La participación llegó al 63%, por encima del promedio nacional. 

La provincia de Buenos Aires fue a las urnas este domingo para elegir diputados, senadores, concejales y consejeros escolares y registró una participación del 63% del padrón, cifra mayor a la esperada en un escenario nacional marcado por el ausentismo. De esta manera, superó la expectativa de participación que había en la previa.

A lo largo del calendario electoral de 2025, en el que 10 provincias desdoblaron sus elecciones, la tendencia fue la misma: ningún distrito superó el 65% de participación, un dato que generó preocupación tanto en el oficialismo como en la oposición.

En los días previos, tanto el gobernador Axel Kicillof como el presidente Javier Milei insistieron con mensajes para convocar a la ciudadanía a las urnas, en medio de la preocupación por la baja participación.

La elección bonaerense fue la décima del año y elevó el promedio nacional de participación al 58%, todavía 19 puntos por debajo de la media histórica del 77% en elecciones de medio término.

la participación llegó al 63%, por encima del promedio nacional.

Provincias con más y menos participación

  • Formosa tuvo el mayor nivel de concurrencia con 65,8%, aunque aún lejos de los valores históricos.
  • Santa Fe, en cambio, registró una de las peores cifras de su historia con apenas 52%, y niveles aún más bajos en ciudades clave: 46% en la capital y 48% en Rosario.

En comparación, en 2021 las elecciones provinciales desdobladas mostraron una mayor participación:

  • Corrientes (72,11%),
  • Salta (69,21%),
  • Jujuy (68,82%),
  • Misiones (59,53%).

El antecedente de la Ciudad de Buenos Aires

La alarma por la baja participación se había encendido el 18 de mayo, cuando las elecciones porteñas marcaron la peor asistencia desde el regreso de la democracia, con apenas 53% del padrón en las urnas.

Ese antecedente llevó a las principales fuerzas políticas a reforzar los pedidos de concurrencia en Buenos Aires, temiendo que el ausentismo afectara la legitimidad del proceso electoral.

