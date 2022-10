Elecciones en Brasil: el Gobierno se juega todo por Lula y pide que "se respeten los resultados" del balotaje

"No quiero que en ningún lado no se respete la democracia ni el veredicto popular ni se tergiversen los procesos electorales en marcha", dijo Alberto Fernández en su discurso ante los 59 países de la Cumbre CELAC-UE, en la que pareció un mensaje a las elecciones en Brasil en caso de que un triunfo muy ajustado de alguno de los dos candidatos, derive en incidentes.

En este marco, Alberto Fernández llamó a la reflexión a los gobiernos del continente para evitar que vuelvan a producirse golpes de estado, como ocurrió en el pasado cercano en Perú. Y que según dijo: "ya se resolvieron y no hay problemas por falta de democracia en la región".

Alberto Fernández evitó hablar de las denuncias de violaciones a los derechos humanos en países como Venezuela, Cuba o Nicaragua, países gobernados por regímenes denunciados por meter presos a dirigentes opositores, y que enviaron representación a la cumbre de Buenos Aires.

Argentina, Brasil y la CELAC

Diseño sin título (33).jpg Los mensajes del oficialismo y la oposición argentina a favor de Lula y Bolsonaro (Foto: propia)

En tanto, el canciller Santiago Cafiero manifestó las expectativas que tiene el Gobierno argentino y las preferencias por el candidato presidencial del PT en Brasil, Lula Da Silva, que enfrentará este domingo al actual presidente Jair Bolsonaro, enfrentado ideológicamente al gobierno de Alberto Fernández que decidió dejar de participar de la CELAC, liderada por gobiernos de origen socialistas como México.

Consultado sobre si Argentina espera que Brasil vuelva a participar de la CELAC, si llegara a imponerse Lula en el balotaje de este domingo, Cafiero planteó: "Efectivamente, nosotros tenemos una afinidad y una amistad con Lula, deseamos que se dé en paz el acto eleccionario del domingo".

"Brasil tomó la decisión hace unos años de no participar más de la CELAC, aunque no se fue del todo, no hizo una renuncia formal, pero suspendió su participación. Creemos que es importante que Brasil vuelva porque de esa manera vamos a estar los 33 países de América Latina y El Caribe, para llegar a ser un bloque totalmente regional, sin exclusiones, donde todos pueden hablar y expresarse", agregó.

La Unión Europea también se muestra atenta al resultado del balotaje en Brasil

III Cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC y la UE.JPG

"En estos días en los que la región vive procesos electorales importantes, y los que estamos sufriendo las consecuencias todavía de la pandemia y de la guerra, quiero hacer una llamada al buen funcionamiento de las instituciones democráticas", dijo el Alto Comisionado de la UE, Josep Borell en su discurso durante la cumbre entre la CELAC y la UE realizada esta semana en Buenos Aires.

Borell advirtió que "de las elecciones depende todo. De ellas depende la existencia de las instituciones que garanticen las libertades y los derechos, que ofrezcan un entorno económico atractivo para la inversión, que permita generar empleo, riqueza y distribuirla".

Y agregó que "todo eso exige que las instituciones políticas, que son las garantes de los procesos electorales, funcionen, funcionen bien, no se cuestionen, se acepten los resultados, y así contribuir a la estabilidad de la región y del mundo".