Rodríguez Larreta responsabilizó al "olor a pis" y la "mala gestión" de CABA por la pérdida de puntos del PRO

"Yo me presento por la mala gestión", puntualizó sobre su ruptura con el PRO para formar su propio partido y presentarse con el sello Volvamos Buenos Aires, con el que obtuvo 8,08% de votos. Y replicó: "Yo solo no me fui, todos se fueron", dijo y nombró a la Coalición Cívica, Evolución y a Graciela Ocaña con quien se unió para llegar a la Legislatura porteña.

"No les da la cara para defender esta gestión", dijo sobre los exintegrantes de JxC y arremetió: "La ciudad está peor de lo que estaba".

"Lo importante son los valores con los que se fundó PRO. Esos valores hoy no lo siguen. Jorge Macri no gobierna con los valores del PRO", afirmó, y le respondió a quienes en el PRO lo acusaron de ser funcional a la victoria de LLA: "En vez de enojarme conmigo, vayan a trabajar".

A los líderes del partido amarillo, les recomendó hacer "primero que todo autocrítica" y enfatizó que "cuando te pegan un palazo electoral es porque gobernaste mal". "Empiezan a buscar culpables, no los veo muy enfocados en la autocrítica", advirtió sobre los señalamientos que dijo haber recibido.

"Cuando nosotros gobernábamos, ganaban con el 50% de los votos. Cambió la mala gestión", apuntó contra Jorge Macri y afirmó que en sus recorridas por la Ciudad en campaña "veía que había entre bronca, frustración y desencanto con el Gobierno de la Ciudad".

El aliento de ministros de Jorge Macri y 2027

"El teléfono reventó de vuelta después de la elección", señaló en comparación con lo que había comentado que le sucedió al perder la interna presidencial en 2023 frente a Patricia Bullrich.

Y confió que cuando lanzó su candidatura en la Ciudad, hubo ministros de Jorge Macri que lo llamaron: "'Te voy a votar'. Me llamaron a alentarme con lo que estaba haciendo".

"En el 2027, los porteños para la Ciudad van a votar a quién crean mejor para la Ciudad. Veremos de acá al 27, es una elección con otro criterio", evaluó. Respecto a la votación de ayer, señaló que "hubo mucha gente que votó con un criterio nacional" y consideró que el electorado "tiene derecho de hacerlo".