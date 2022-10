Elisa Carrió cuestionó a Mauricio Macri: "Me parece vergonzosa la instalación de candidaturas"

En declaraciones radiales, profundizó en que no es el momento de hablar sobre candidaturas en medio de una "situación tan desesperante del país", y advirtió que esos dirigentes "van a volar el año que viene porque la gente les va a tomar bronca".

La interna de Juntos por el Cambio

Carrio_Macri Elisa Carrió calificó de "vergonzosa" la especulación de Mauricio Macri respecto a su posible candidatura a Presidente (Foto: archivo).

En ese sentido, la ideóloga de Cambiemos se refirió a la polémica que se generó en Juntos por el Cambio tras las críticas del radical Facundo Manes a Macri y señaló que salir a responder cuestionamientos todos los días "lo único que sirve es al chismorreo".

"Hay que dejar pasar. No me parece tan relevante. Hay diferencias de opiniones y no hay que forzar dentro de las fuerzas que alguien no pueda decir algo. Ha habido una reacción desproporcionada a los dichos de Manes", planteó.

Las razones por las que Lilita apoya las elecciones PASO

Al ser consultada sobre el debate respecto a la posibilidad de eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Carrió insistió en que "hay que dejarlo pasar también" e insistió en que en vez de preocuparse por el panorama electoral hay que enfocarse en "la situación tan desesperante del país".

"Las internas de Juntos por el Cambio se van a resolver con PASO institucional o sin PASO institucional, pero internas abiertas va a haber", concluyó.