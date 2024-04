Elisa Carrió: "Estamos frente al mayor ataque a la clase media de la historia"

"Habla de la SUBE, o se pelea con alguien, pero en el fondo está lo que sucede con la clase media. Están las facturas de luz, de gas; cierres de negocios y el que se cae no comienza de nuevo. No hay un punto en 'V', hay una 'U' muy larga y no hay un programa de estabilización con crecimiento que favorezca, principalmente, a las Pymes. Hay un ‘pymecidio’", sostuvo.

Carrió advirtió sobre la "eliminación" de la clase media

carrio.jpg Elisa Carrió advirtió sobre la desaparición de la clase media (Foto: archivo).

Ante este esquema, Carrió también vaticinó la "caída de ventas y del empleo formal”. Consideró además que la clase media comenzará a “contratar en negro, a dejar de dar propina, de hacer que le corten el pasto y de hacerse las uñas”.

“Hay miles de trabajadores autónomos que viven de esos servicios y no tienen plata en el colchón. Hay mucha gente que dice tenemos que acompañar, pero guarda con la ilusión que es distinta de la esperanza”, indicó.

“De ilusión en ilusión, la Argentina está en una decadencia brutal. Yo creo más en la esperanza y en sostener los principios. Si no les servimos más, entonces moriremos con nuestros principios. Yo no quiero que se elimine a la clase media, pero, si no se avivan, estamos perdidos”, cerró.