Duras críticas de la oposición al discurso de Cristina Kirchner

Las críticas de la oposición al discurso de Cristina Kirchner

Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza y diputado nacional de la UCR, aseguró que desde el Gobierno nacional "quieren que la Justicia no exista". “Critica a la oposición por impulsar la Boleta Única de Papel, pero los laderos de Cristina Kirchner sólo tienen iniciativas para lograr impunidad”, aseguró el mendocino y agregó: “La diferencia radica en los que buscamos mejorar la democracia y los que quieren que la justicia no exista”.

María Eugenia Vidal acusó a la titular del Senado de “hablar como comentarista” sin percatarse que es "la principal responsable de esta realidad” y aseguró que “este es el cuarto gobierno kirchnerista en menos de 20 años”.

Embed Este es el cuarto gobierno kirchnerista en menos de 20 años. No podés hablar como comentarista cuando sos la principal responsable de ésta realidad, @CFKArgentina pic.twitter.com/tDL5du4Rbl — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) May 6, 2022

También desde Juntos por el Cambio, el presidente del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, criticó a Cristina Kirchner por "ir a al Chaco a despotricar contra la Boleta Única", y consideró que fue un discurso "repleto de cinismo".

"Un discurso repleto de cinismo y ficción. Cristina Kirchner procura huir de la inviabilidad que construyó. Tira la piedra y esconde la mano, mientras tiene de rehenes a todos los argentinos", resaltó Negri.

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, aseguró que la vicepresidenta está "obsesionada con su impunidad y en atacar a la Corte Suprema", motivo por el que "insiste en un debate que erosiona cada vez más las instituciones y no observa los problemas más urgentes de millones de argentinos".

Embed La Vicepresidenta, obsesionada con su impunidad y en atacar a la Corte Suprema, insiste en un debate que erosiona cada vez más las instituciones y no observa los problemas más urgentes de millones de argentinos. — maxi ferraro (@Maxiferraro) May 6, 2022

En tanto, la diputada nacional del PRO y autora de uno de los proyectos sobre la boleta única de papel, Silvia Lospennato, chicaneó a la vicepresidenta: "Si al kirchnerismo le molesta tanto la Boleta Única, estamos en el buen camino".

Las críticas libertarias

El diputado nacional libertario Javier Milei se sumó a las críticas desde las redes sociales y calificó como "espantosa argumentación" la realizada por Cristina Kirchner sobre la inflación y de “burros” a los economistas que la asesoraron.

“Ustedes representan lo más rancio del modelo de la casta que ha destruido este país en los últimos 40 años”, criticó el referente de La Libertad Avanza a Cristina Kirchner.