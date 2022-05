Cristina Kirchner arremetió contra la Corte Suprema: "No será que al poder le conviene que tenga pocos miembros?

"Cuando alguien propone ampliar la Corte Suprema para hacerla más federal, se oponen porque es hacer número”. “¿No será que al poder le conviene que la Corte tenga pocos miembros para poder apretarlos?", interrogó la expresidenta.

En tal sentido, la titular del Senado aseguró que en Argentina “el poder mediático está más concentrado que en ninguna otra parte del planeta”. “¿Cómo presenta el poder a la sociedad esta visión de una parte del Estado? ‘Cristina quiere imponer los números de la Corte’”, analizó la flamante Doctora Honoris Causa.

“Presentan como que es malo lo que en realidad es bueno, y presentan como muy bueno y que hay que defender a rajatabla que cuatro personas decidan sobre la vida de todos nosotros”, aseguró frente a un auditorio colmado.

La boleta única

Más adelante, Cristina Kirchner criticó a la oposición por impulsar un proyecto de boleta única de papel para las elecciones de 2023. La ex presidenta consideró que "la sociedad" tiene problemas más importantes, como que "no tiene laburo y no le alcanza la guita".

“¿Estos tipos en qué están? boleta única”, afirmó la titular del Senado e ironizó: “Yo diría ‘boleta oculta’ porque es un pedazo de papel con una cantidad tremenda de partidos donde solo se conoce el primer candidato”.

“vos votás una lista de diputados como si fuera una ristra de chorizos o de ajos, pero no sabes si hay chorizos, si hay ajos, no sabés”, ironizó Cristina Kirchner, y recordó el caso de Fabián Rodríguez Simón, ex asesor judicial de la gestión de Mauricio Macri y actual integrante del Parlasur, a quien definió como "el prófugo de Montevideo".