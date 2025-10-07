A 2 años del ataque terrorista de Hamas a Israel: las 20 imágenes más impactantes del brutal asalto

Embed

Estas imágenes son algunas del infierno que se vivió en ese día. De nuevo, las más aberrantes y vergonzosas para la condición humana, no pueden mostrarse, por pudor.

bibas cassa

Las casas de los kibutz quedaron destruidas por la incursión de los extremistas de Hamas. Las destruyeron a tiros, las saquearon y las quemaron.

kibutz destruido

El ejército israelí fue tomado por sorpresa y también fueron testigos del horror de la masacre.

terroristas avanzan en un puesto

El ataque organizado por varios frentes también tuvo un punto inicial muy importante. Arrasar con los puestos de vigilancia del ejército Israelí

terroristas disparan contra baños en la Rave

Los baños públicos de un recital en el sur de Israel, escenario para las ejecuciones sin piedad de los terroristas de Hamas.

autos incendiados

Los israelíes sorprendidos en el recital, se encontraron atrapados por ráfagas de ametralladoras. No podían huir más que a pie. Sus autos fueron incendiados en el ataque.

bibas shiri secuestro

La familia Bibas, Shiri y sus hijos. Argentinos secuestrados el 7 de octubre, asesinados por Hamas.

shani louk secuestrada.jpg

Shani, la turista alemana secuestrada por Hamas en la fiesta de rave. Murió a manos de los terroristas en la Fanja de Gaza.

terroristas de hamas en su ataque

Los terroristas de Hamas avanzaron libres de resistencia por las rutas, el concierto en el desierto y los kibutz.

terroristas se llevan a un bebe

Los terroristas de Hamas, se llevaron secuestradas a 241 personas. Muchos fueron niños.

soldados de israel en un kibutz.jpg

Los murales para recordar a las víctimas del peor ataque en la historia de Israel se mantienen desde hace dos años.