Mundo
Israel
Hamas
Guerra en Medio Oriente

A 2 años del ataque terrorista de Hamas a Israel: las 20 imágenes más impactantes del brutal asalto

El 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamas invadió el territorio israelí por aire, mar y tierra. Mataron a 1.100 personas y secuestraron a 241 personas. Causó la mayor cantidad de muertes en los judíos desde el Holocausto y la guerra más prolongada en Medio Oriente.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La familia de los rehenes

La familia de los rehenes, desde el mismo 7 de octubre de 2023, comenzaron a reclamar por la suerte de sus seres queridos. 
Eran las 6.30 del sábado 7 de octubre de 2023. Terroristas de Hamas iniciaron el peor ataque sobre Israel desde la creación de ese estado. Por la cantidad de muertos, más de 1.000, fue la más grave tragedia del pueblo judío desde el Holocausto. Por tierra, mar y aire, milicianos de Hamas atacaron en varios puntos del sur de Israel.

En donde actuaron, arrasaron sin piedad. Destruyeron y incendiaron casas. Acribillaron a personas, sin importar que fueran civiles o militares. Solo por ser judíos. En un recital de música, en el sur de Israel y cerca de la frontera con la franja de Gaza, incendiaron los autos de los asistentes, dispararon a mansalva contra ellos y tomaron rehenes que se los llevaron capturados a la Franja.

foto premiada

Lo más aberrante, no se vio nunca masivamente. El gobierno israelí se lo mostró a algunos líderes mundiales y alguna imagen se filtró entre los medios. En los hogares que destruyeron, a muchos bebés los mataron con sadismo: los quemaron vivos.

Ya pasaron dos años del ataque me marcó la guerra más larga entre israelíes y árabes y que como consecuencia de la represalia. La ONU dijera por primera vez en la historia que un pueblo en Medio Oriente padece hambruna (los gazatíes).

Embed

Estas imágenes son algunas del infierno que se vivió en ese día. De nuevo, las más aberrantes y vergonzosas para la condición humana, no pueden mostrarse, por pudor.

bibas cassa

Las casas de los kibutz quedaron destruidas por la incursión de los extremistas de Hamas. Las destruyeron a tiros, las saquearon y las quemaron.

kibutz destruido

El ejército israelí fue tomado por sorpresa y también fueron testigos del horror de la masacre.

terroristas avanzan en un puesto

El ataque organizado por varios frentes también tuvo un punto inicial muy importante. Arrasar con los puestos de vigilancia del ejército Israelí

terroristas disparan contra baños en la Rave

Los baños públicos de un recital en el sur de Israel, escenario para las ejecuciones sin piedad de los terroristas de Hamas.

autos incendiados

Los israelíes sorprendidos en el recital, se encontraron atrapados por ráfagas de ametralladoras. No podían huir más que a pie. Sus autos fueron incendiados en el ataque.

bibas shiri secuestro

La familia Bibas, Shiri y sus hijos. Argentinos secuestrados el 7 de octubre, asesinados por Hamas.

shani louk secuestrada.jpg

Shani, la turista alemana secuestrada por Hamas en la fiesta de rave. Murió a manos de los terroristas en la Fanja de Gaza.

terroristas de hamas en su ataque

Los terroristas de Hamas avanzaron libres de resistencia por las rutas, el concierto en el desierto y los kibutz.

terroristas se llevan a un bebe

Los terroristas de Hamas, se llevaron secuestradas a 241 personas. Muchos fueron niños.

soldados de israel en un kibutz.jpg

Los murales para recordar a las víctimas del peor ataque en la historia de Israel se mantienen desde hace dos años.

a un año del ataque de Hamas

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
