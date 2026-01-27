La rara actitud de La Tora sobre el romance entre su ex y Evangelina Anderson

A esa lectura se sumó Majo Martino, quien aportó información desde el entorno de la exparticipante: “Me contaron cada cosa de él; ella (La Tora) no la pasó bien, su experiencia no fue buena”, aseguró.

El rumor sobre el romance entre Maximiliano y Evangelina se había instalado semanas atrás en LAM (América TV), cuando Carolina Molinari reveló un llamativo episodio: “El sábado pasado la vieron que fue de incógnito a ver a un cantante a un festival, invitada por él. Ella estaba atrás del escenario con una gorrita, muy escondida”, contó la panelista.

Según detallaron en el programa, el hombre en cuestión sería conocido como Maxi Kilates, y ese encuentro habría despertado las primeras sospechas de un nuevo vínculo sentimental, apenas semanas después de la separación de Evangelina con Ian Lucas.

El nombre del cantante no pasó inadvertido y rápidamente surgieron advertencias desde el entorno de La Tora. Marisa Brel fue contundente: “Le hizo de todo, todo lo que está mal”. A su vez, Pepe Ochoa amplió: “Ella se separó de él porque él le metió los cuernos con cuanta mujer pudo y, además, había situaciones donde él le gritaba mucho. Ella lloró mucho durante el último tiempo de la relación”.

Las declaraciones más duras llegaron de parte de Juli Argenta, quien no se guardó nada: “Es un impresentable, es un tóxico, rozando lo psicópata. Tuvo tres relaciones con tres hijos y se portó muy desprolijo con las madres”.

Por ahora, Evangelina Anderson no confirmó ni desmintió los rumores, pero el nombre de Maximiliano Appap ya desató una fuerte repercusión mediática y reavivó viejos fantasmas del pasado de La Tora.

Cuál fue el comentario picante del Turco Husaín sobre el look de Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity

El estudio de MasterChef Celebrity (Telefe) fue escenario de un momento tan inesperado como divertido, cuando Claudio “Turco” Husaín lanzó un comentario picante sobre el look de Evangelina Anderson y desató un ida y vuelta cargado de humor que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del programa.

Todo ocurrió cuando Evangelina fue la primera en presentar su plato de pastas ante el jurado y se refirió al grupo de participantes que aguardaba la devolución desde el balcón, todos vestidos de blanco. “Vinimos en composé los cuatro. Bueno, somos un montón de blanco”, comentó frente a Wanda Nara y los chefs, aludiendo al vestuario elegido para esa noche.

Con su habitual ironía, Donato De Santis aprovechó la situación para bromear sobre quienes habían tenido una buena semana y esperaban la definición con el delantal blanco. En ese clima distendido, desde el balcón apareció el comentario que sorprendió a todos. Sin filtro, el Turco Husaín lanzó: “Un velador”, en clara referencia al look de Evangelina.

La frase provocó risas inmediatas en el estudio. Al escuchar el comentario, la modelo no se quedó callada, giró hacia el balcón y respondió con ironía: “¿Quién es un velador?”, sumándose al juego sin perder la sonrisa.

La chicana no quedó solo entre ellos. Rápidamente, La Joaqui salió a bancar a su compañera y disparó: “No le des bola. Es envidioso. Ya quisiera él volver a usar pollera”, lo que despertó aún más carcajadas. En la misma línea, Emilia Attias también intervino para respaldarla y lanzó un elogio directo: “Estás hermosa”.

El intercambio siguió escalando en tono de humor y complicidad, hasta que Germán Martitegui cerró la escena con una frase que resumió el momento vivido en el estudio: “Excelente clima laboral”, dijo entre risas, dando por terminado el cruce.

Intentando bajarle el tono a la broma, el exfutbolista se justificó con humor y explicó el origen de su ocurrencia. “Estábamos hablando con Cachete Sierra de amoblar mi casa”, señaló, dejando en claro que el comentario no había tenido mala intención.

Lejos de mostrarse molesta, Evangelina Anderson se tomó el episodio con total naturalidad y, ya en el backstage del programa, cerró el tema con una frase cómplice que terminó de desactivar cualquier polémica. “Es el Pitufo Gruñón, es el Grinch. Pero yo sé que en el fondo me quiere”, expresó, dejando en claro que el picante comentario sobre su look fue parte de un juego que sumó risas y color a una nueva gala de MasterChef Celebrity.