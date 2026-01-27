Luis Ventura contó toda la verdad sobre el vínculo de Jorge Rial y Viviana Canosa: "Lo veía en..."
Luis Ventura se animó a contar cómo fue realmente el vínculo entre Jorge Rial y Viviana Canosa, tras años de enfrentamientos y versiones cruzadas que se remontan a los primeros tiempos de Intrusos. ¿Estuvieron juntos?
Luis Ventura conoce a Jorge Rial como pocos. Fueron años de trabajo codo a codo, de confidencias, códigos compartidos y un vínculo que, puertas afuera, parecía sólido e inquebrantable. Sin embargo, ese lazo se fue resquebrajando con el paso del tiempo hasta romperse por completo.
El periodista fue testigo directo de lo ocurrido entre Viviana Canosa y el padre de Morena Rial durante los primeros años de Intrusos (América TV). El tema volvió a salir a la luz cuando Ángel de Brito, en Bondi Live, decidió ir directo y poner sobre la mesa una duda que desde hace años circula en el ambiente.
“¿El conflicto fue que se fue mal del programa? ¿O pasó otra cosa que nunca se supo?”, preguntó sin rodeos. Lejos de esquivar el tema, la respuesta fue tan breve como sugestiva: “Pasó una cosa que nunca se supo”.
El intercambio no quedó ahí. De Brito redobló la apuesta y fue aún más explícito: “ ¿Rial y Canosa tuvieron algo? ”. Fue entonces cuando Ventura dejó caer una definición que dejó a todos boquiabiertos. “A lo mejor una parte quería y la otra no”, deslizó, dejando abierta la interpretación.
Para cerrar, el periodista sumó aún más misterio al asunto con una serie de hipótesis que alimentaron el enigma. “O se asustaba, o le daba miedo, o le daba terror, o lo veía en todos lados ”, remató, sin dar nombres ni precisiones, pero logrando lo que mejor le sale: instalar la duda y dejar la historia entre los periodistas abierta.
Qué pasó entre Jorge Rial y Luis Ventura
La relación entre Viviana Canosa y Jorge Rial comenzó de manera profesional en la década del 2000, durante los primeros años de Intrusos (América TV), donde compartieron pantalla y un lugar central en el periodismo de espectáculos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el vínculo se fue deteriorando hasta romperse por completo, dando inicio a una de las enemistades más prolongadas y mediáticas del ambiente.
Al parecer, el quiebre se produjo cuando la periodista dejó el programa en medio de tensiones internas. Desde entonces, ambos protagonizaron fuertes cruces públicos, con declaraciones filosas, reproches y acusaciones a lo largo de los años. Aunque nunca se explicó del todo qué fue lo que detonó el conflicto, siempre se habló de diferencias personales, malestar laboral y situaciones que habrían trascendido lo estrictamente profesional.
La pelea se reavivó en distintas etapas, ya sea por declaraciones en entrevistas, editoriales o programas propios, y se mantuvo latente incluso cuando cada uno siguió caminos televisivos distintos. Con el tiempo, la historia se volvió casi un mito dentro del mundo del espectáculo, alimentada por silencios, insinuaciones y versiones nunca confirmadas.