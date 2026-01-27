Luis Ventura contó toda la verdad sobre el vínculo de Jorge Rial y Viviana Canosa: "Lo veía en..."

Para cerrar, el periodista sumó aún más misterio al asunto con una serie de hipótesis que alimentaron el enigma. “O se asustaba, o le daba miedo, o le daba terror, o lo veía en todos lados ”, remató, sin dar nombres ni precisiones, pero logrando lo que mejor le sale: instalar la duda y dejar la historia entre los periodistas abierta.

Qué pasó entre Jorge Rial y Luis Ventura

La relación entre Viviana Canosa y Jorge Rial comenzó de manera profesional en la década del 2000, durante los primeros años de Intrusos (América TV), donde compartieron pantalla y un lugar central en el periodismo de espectáculos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el vínculo se fue deteriorando hasta romperse por completo, dando inicio a una de las enemistades más prolongadas y mediáticas del ambiente.

Al parecer, el quiebre se produjo cuando la periodista dejó el programa en medio de tensiones internas. Desde entonces, ambos protagonizaron fuertes cruces públicos, con declaraciones filosas, reproches y acusaciones a lo largo de los años. Aunque nunca se explicó del todo qué fue lo que detonó el conflicto, siempre se habló de diferencias personales, malestar laboral y situaciones que habrían trascendido lo estrictamente profesional.

La pelea se reavivó en distintas etapas, ya sea por declaraciones en entrevistas, editoriales o programas propios, y se mantuvo latente incluso cuando cada uno siguió caminos televisivos distintos. Con el tiempo, la historia se volvió casi un mito dentro del mundo del espectáculo, alimentada por silencios, insinuaciones y versiones nunca confirmadas.