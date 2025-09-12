Año nuevo judío: Rosh Hashaná Urbano celebra su 12° edición con una jornada abierta en un parque porteño

Además, el evento contará con charlas a cargo de oradores invitados, talleres, clases de baile, juegos, arte y actividades lúdicas para infancias. También se habilitará un espacio de meditación y conexión para quienes deseen acercarse a las prácticas introspectivas del Rosh Hashaná.

El evento se reprogramará para el domingo 21 de septiembre en caso de lluvia, en el mismo horario y lugar.

Una festividad marcada por la reflexión y la renovación

Rosh Hashaná es una de las celebraciones más importantes del judaísmo. Marca el inicio del año nuevo y conmemora la creación del primer ser humano, en un marco de introspección espiritual.

Entre los símbolos más representativos de la festividad se encuentra el toque del Shofar, un cuerno tradicional que llama a la reflexión. También son típicas la manzana con miel, que expresa el deseo de un año dulce, y la jalá redonda, que simboliza el cierre e inicio de un nuevo ciclo.

Limud BA es una organización dirigida por voluntarios que fomenta el acceso abierto al conocimiento y la cultura judía. Forma parte de Limmud Internacional, una red nacida en Inglaterra en 1980 y presente hoy en más de 30 ciudades del mundo.

En Argentina, la iniciativa funciona desde 2007 y organiza actividades en diversos formatos a lo largo del año. Según sus impulsores, el evento del domingo es una oportunidad para abrir el calendario judío al conjunto de la sociedad, desde una perspectiva inclusiva y participativa.