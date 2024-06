En medio del debate por la Ley Bases, un gobernador peronista pidió "nuevos líderes" para el movimiento nacional

Y agregó: "El peronismo tiene que ayudarse, ser mucho más pragmático, aplicar el sentido común y evolucionar porque la sociedad ha evolucionado. Necesitamos un peronismo que esté a la altura de las circunstancias, un peronismo nacional donde surjan nuevos líderes que puedan conducir y liderar el proceso del Movimiento Nacional Justicialista”.

jaldo-tucuman.jpg

En ese sentido, insistió en la aprobación de la ley bases. "Por más que nosotros seamos oposición, tenemos que tener una política como oposición y eso no lo veo. Cada uno de los sectores del peronismo tiene un proyecto institucional y político diferente. Por este camino y en estas condiciones, no nos va a llevar absolutamente a ningún lado. De una vez por todas tiene que aparecer un liderazgo a nivel nacional. El peronismo tiene que hacer un mea culpa y cambiar fundamentalmente de planificación de proyectos y también de personas. Si la gente votó diferente es por algo y se tienen que empezar a notificar a aquellos que la gente no los votó, que eligió otro proyecto político”, analizó.

¿En qué quiere insistir el Gobierno?

El Gobierno se prepara a dar su última pelea por la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso. El debate llegará a la Cámara de Diputados dentro de unas semanas y la Casa Rosada confía en insistir con los capítulos que fueron rechazados por la oposición en el Senado.

Principalmente, el Gobierno quiere volver a incorporar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Radio Televisión Argentina (RTA) y el Correo, que en ambos casos fueron eliminadas por los senadores.

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará entre este martes y el miércoles avanzar en un acuerdo con los bloques dialoguistas para conformar una mayoría que le permita restituir las reformas al Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales que el Senado rechazó en el proyecto de ley de Paquete Fiscal, que tiene un fuerte impacto en las arcas del Estado nacional y las provincias.