Milei apuntó contra la oposición por los fondos para discapacidad: "No defienden derechos, defienden cajas"

El mandatario planteó que las discusiones sobre educación universitaria sirven, según su interpretación, para evitar auditorías. (Foto: archivo)

Y agregó: "No muestran los números. No rinden cuentas. No explican nada. Te acusan de estar en contra de los discapacitados, de los jubilados o de la educación".

Además, Milei señaló que el objetivo no es discutir cómo ayudar a quienes mas lo necesitan sino que "el objetivo es que nadie se atreva a cuestionar su negocio".

La publicación no incluyó anuncios de nuevas medidas ni cambios concretos en los proyectos que el Gobierno mantiene en discusión.

Discapacidad y universidades, entre las negociaciones legislativas

Los cuestionamientos del presidente se sumaron a las discusiones que el oficialismo mantiene con bloques aliados en el Congreso. El financiamiento de las políticas de discapacidad sigue entre los asuntos que el Gobierno busca encauzar con otros sectores, mientras que los fondos para las universidades públicas también forman parte de los reclamos planteados en las conversaciones con el Ejecutivo.

Al incorporar las jubilaciones a su mensaje, Milei extendió sus críticas a distintas áreas del gasto público. Su planteo apuntó a la necesidad de revisar los mecanismos de financiamiento y supervisar a las estructuras que administran recursos estatales.

"Cuando finalmente se abren las cajas, aparece lo de siempre: intermediarios, estructuras militantes, privilegios y curros financiados con el dinero de los pagadores de impuestos", aseveró.

El presidente también buscó distinguir entre quienes reciben asistencia o se benefician de políticas públicas y quienes gestionan esos fondos. Según argumentó, controlar contratos, intermediarios y sistemas de financiamiento no supone cuestionar a los destinatarios, sino examinar cómo se administran los recursos.

"Siempre el mismo mecanismo. Siempre el mismo chantaje. Siempre los mismos beneficiarios. Y siempre las mismas víctimas: los que verdaderamente necesitan ayuda y los argentinos de bien que pagan la fiesta", expresó.

La publicación se conoció mientras el oficialismo busca reunir apoyos en el Congreso para avanzar con sus proyectos. En ese escenario, el planteo de Milei volvió a poner el manejo del gasto público en el centro de la discusión política con los sectores con los que el Gobierno necesita negociar.