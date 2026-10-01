Ley de tierras: la Corte Suprema aclaró que falló sobre un tema procesal y no por la cuestión de fondo

La Corte Suprema de Justicia emitió este jueves un comunicado para “aclarar las dudas” que se generaron en relación con su fallo sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que habilitó la venta sin límites de tierras argentinas a sujetos o estados extranjeros. En el documento, aclaró que falló sobre una cuestión procesal y no sobre la validez del régimen de tierras. Además, criticó a quienes, para “presionar sobre el tema”, promovieron “ discursos de odio y descalificación en las redes sociales” y advirtió sobre "el deterioro de las instituciones y la democracia".