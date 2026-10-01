En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Corte Suprema
tierras
Justicia

Ley de tierras: la Corte Suprema aclaró que falló sobre un tema procesal y no por la cuestión de fondo

El máximo tribunal emitió un comunicado dirigido "a la opinión pública" con la finalidad de "despejar dudas" en relación con la sentencia sobre el DNU 70/23 y advirtió sobre los "discursos de odio y descalificación".

Ley de tierras: la Corte Suprema aclaró que falló sobre un tema procesal y no por la cuestión de fondo

La Corte Suprema de Justicia emitió este jueves un comunicado para “aclarar las dudas” que se generaron en relación con su fallo sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que habilitó la venta sin límites de tierras argentinas a sujetos o estados extranjeros. En el documento, aclaró que falló sobre una cuestión procesal y no sobre la validez del régimen de tierras. Además, criticó a quienes, para “presionar sobre el tema”, promovieron “ discursos de odio y descalificación en las redes sociales” y advirtió sobre "el deterioro de las instituciones y la democracia".

Leé también La Corte revocó el fallo que había declarado inconstitucional el DNU de Milei sobre la Ley de Tierras Rurales
El máximo tribunal revirtió la decisión de la Cámara Federal de La Plata sobre la derogación de la Ley de Tierras Rurales. (Foto: archivo).

El máximo tribunal defendió el fallo al señalar que “la controversia referida a la ley de tierras, es decir, el artículo 154 del DNU 70/2023 y la vigencia de la ley 26.737, (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales), no ha sido resuelta en este caso, como se aclaró expresamente”.

“La Corte se expedirá sobre las normas jurídicas conocidas como ley de tierras cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento”, agregaron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Noticia en desarrollo

En pocas palabras

  • Corte Suprema: Aclaró fallo sobre DNU 70 y venta de tierras a extranjeros.
  • Críticas: Descalificó discursos de odio y advirtió sobre deterioro institucional.
  • Sentencia: Defendió que el fallo no resolvió la ley de tierras, pendiente de reclamos futuros.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Corte Suprema tierras DNU
Notas relacionadas
Ley de Tierras: diputados de la oposición impulsan una sesión especial para derogar el DNU 70
"Nada tiene que temer": la respuesta de Cancillería al Reino Unido tras las críticas al pedido de arbitraje por Malvinas
Malvinas: Reino Unido convocó a la embajadora argentina y rechazó el arbitraje por el petróleo

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar