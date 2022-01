En medio de la suba de casos, Nicolás Kreplak pidió que los contactos estrechos con síntomas no se hisopen

En ese sentido, agregó "hay posibilidad de que el test de negativo pero si una persona, que es contacto estrecho de otra persona, tiene dolor de garganta y fiebre o tiene los síntomas típicos del coronavirus tiene más chance de que sea positivo. Esa persona no debe testearse. Debe comunicarse con el 148 para poder registrar el caso."

testeos-hisopados-coronavirus-mar-del-plata-42.jpg

Y agregó: "Toda persona que tenga pérdida repentina del gusto y del olfato en este contexto, en un 99.9% de los casos, se trata de Covid".

Sobre la cifra récord que registró Argentina en el día de ayer, indicó "nosotros hemos tenido en el día de ayer el récord de casos de nuestra Provincia, que casi ha doblado lo que fue el récord de casos de la segunda ola" y explicó "cuándo fue el pico de caso de la segunda ola semanalmente tuvimos 12.000 pero el día que más registros tuvimos fueron 16.000, ayer tuvimos un poco menos de de 30.000".

casos coronavirus.png

"En la semana que terminó el pico promedio fue de 10.000 casos por día. Esto lo que está mostrando, en verdad, es que el ascenso que vemos en esa tercera ola ha logrado hacer que en 7 semanas tengamos un 2.100% de aumento de casos."

"La velocidad de incremento de los casos que estamos observando es tremendamente superior a lo que se ha visto en las circunstancias anteriores", afirmó.

En tanto, agregó "la semana pasada, pasamos a tener el 62% de los casos que se registraban de variante Ómicron. Estamos analizando que eso va a seguir aumentando, es decir decir en muy pocos días la variante Ómicrón estará reemplazando a la variante Delta".

Nuevas pautas de aislamiento

Por otra parte, explicó el nuevo esquema de aislamiento para contactos estrechos y positivos, posible a partir de la vacunación de más del 88% del país: "Los contactos estrechos con vacunación completa, tienen que aislarse 5 días. Luego deben hacer cuidado extremo, no sacarse el barbijo, no compartir elementos personales, no circular. Si el contacto estrecho no está vacunado, debe hacer 10 días de aislamiento. Cuando es un caso confirmado y vacunado, son 7 días de aislamiento. Si no está vacunado, son 10".