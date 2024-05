Live Blog Post

21:45 Javier Milei sobre los detalles de su libro

El presidente Javier Milei contó que comenzó a escribir el libro hace 11 años: “Me encontró con un problema con el que nos encontramos los economistas cuando vemos los problemas de crecimiento que se llama el palo de hockey".

Y añadió: “Después de dar clases de micro dije ‘algo esta mal’. Ahí me encontré con el artículo del padre del capitalismo que se llama monopolio y competencias. La traducción está hecha por Alberto Benegas Lynch padre, el padre del prócer y el abuelo de Berti. Después de leerlo me dije ‘todo lo que enseñé de estructura de mercado esta todo mal’. Y ahí me volvía austriaco… fue una revelación total”, precisó.