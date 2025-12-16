Encuesta privada | Los hechos de seguridad crecieron un 20% en el último año: ¿en qué días y horarios aumentó más?

El ranking de mayores aumentos

El documento detalla que la provincia de Tucumán experimentó un incremento del 65% en los incidentes de seguridad, con epicentro en la capital. A diferencia de la media nacional, los días más críticos allí fueron lunes, miércoles y jueves, entre las 4 y las 6 de la mañana.

En Córdoba, el aumento fue del 50%, con un fuerte peso en la ciudad capital, pero también con subas notables en Colón (15%) y en el interior provincial (10%), lo que indica una ampliación del fenómeno más allá del núcleo urbano tradicional. El patrón horario coincide con el promedio nacional.

Mendoza, tercera en el ranking, registró un incremento del 40%, concentrado en la capital (35%), Godoy Cruz (20%) y Guaymallén (15%). El informe señala una continuidad de la tendencia de años anteriores, con foco en los grandes núcleos urbanos del Gran Mendoza.

En la Costa Atlántica, el informe destaca a Mar del Plata como la ciudad con mayor crecimiento, con un aumento del 50%, dentro de un alza general del 30% en la región. Si bien los días más conflictivos coinciden con los del promedio nacional, la franja horaria más señalada fue la de 21 a 00 horas.

¿Cómo está la situación en el conurbano?

La provincia de Buenos Aires mostró un aumento del 15% en los incidentes de seguridad, con focos relevantes en la zona sur (35%) y oeste (30%) del conurbano bonaerense. Allí también se verificó la franja horaria crítica de 00 a 04 horas durante los fines de semana.

Según el informe, el 74% de la población considera a la inseguridad como su principal preocupación, una tendencia que se observa en todos los niveles socioeconómicos. Entre los sectores medios, la mayor inquietud se da por la "inseguridad en los domicilios". Esto responde especialmente al fenómeno de las "intrusiones" o entraderas.

Nueve de cada diez residentes del Gran Buenos Aires Oeste y Sur identifican "la inseguridad callejera" como uno de los principales problemas de su zona, y un 55% de los encuestados percibe que su localidad está hoy más insegura que hace un año. Este dato, aunque elevado, representa una mejora respecto a la medición anterior, que alcanzaba el 65%.

El informe también señala que el 69% de los argentinos atribuye el problema a la falta de medidas políticas efectivas, y un 62% a la escasez de personal policial con entrenamiento adecuado. Ambos factores, aunque con leves descensos respecto del año pasado, siguen siendo los más señalados por la población.