En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Encuestas
Inseguridad

Encuesta privada | Los hechos de seguridad crecieron un 20% en el último año: ¿en qué días y horarios aumentó más?

En comparación con el año anterior, Argentina registró un incremento del 20% en los incidentes de seguridad según un relevamiento privado. ¿Cómo está la inseguridad en la percepción de la gente?

Encuesta privada | Los hechos de seguridad crecieron un 20% en el último año: ¿en qué días y horarios aumentó más?

La cantidad de incidentes de seguridad en Argentina creció un 20% en el último año, de acuerdo con el Barómetro elaborado por una empresa de seguridad privada. El informe revela que la suba no fue homogénea, sino que se concentró especialmente en provincias del norte y el centro del país, con comportamientos distintos en cada región. El trabajo además revela en qué días y horarios hubo más hechos de delincuencia. Los días más afectados a nivel nacional fueron viernes, sábado y domingo, entre la medianoche y las cuatro de la mañana.

Leé también La Jefatura de Gabinete suspendió el uso de autos oficiales y choferes asignados a funcionarios
La Jefatura de Gabinete suspendió el uso de autos oficiales y choferes asignados a funcionarios. 

El reporte fue realizado por la firma Verisur, que puede monitorear al instante los hechos delictivos y hacer una proyección nacional.

De acuerdo al relevamiento, Tucumán registró el mayor incremento, con un alza del 65% en los casos reportados, seguida por Córdoba (50%) y Mendoza (40%). En todos los casos, las capitales provinciales lideraron las estadísticas, aunque el fenómeno se expandió también a zonas suburbanas y del interior. Buenos Aires mostró un crecimiento más moderado (15%), pero con focos importantes en el conurbano sur y oeste.

Paralelamente, dentro del mismo trabajo se encuestó a la gente por cómo percibe la seguridad. El 74% de los argentinos considera que la inseguridad es su principal preocupación, y más de la mitad cree que su localidad está hoy más insegura que hace un año. Las principales causas señaladas por la ciudadanía fueron la falta de medidas efectivas y la escasa preparación policial.

El ranking de mayores aumentos

El documento detalla que la provincia de Tucumán experimentó un incremento del 65% en los incidentes de seguridad, con epicentro en la capital. A diferencia de la media nacional, los días más críticos allí fueron lunes, miércoles y jueves, entre las 4 y las 6 de la mañana.

En Córdoba, el aumento fue del 50%, con un fuerte peso en la ciudad capital, pero también con subas notables en Colón (15%) y en el interior provincial (10%), lo que indica una ampliación del fenómeno más allá del núcleo urbano tradicional. El patrón horario coincide con el promedio nacional.

Mendoza, tercera en el ranking, registró un incremento del 40%, concentrado en la capital (35%), Godoy Cruz (20%) y Guaymallén (15%). El informe señala una continuidad de la tendencia de años anteriores, con foco en los grandes núcleos urbanos del Gran Mendoza.

En la Costa Atlántica, el informe destaca a Mar del Plata como la ciudad con mayor crecimiento, con un aumento del 50%, dentro de un alza general del 30% en la región. Si bien los días más conflictivos coinciden con los del promedio nacional, la franja horaria más señalada fue la de 21 a 00 horas.

¿Cómo está la situación en el conurbano?

La provincia de Buenos Aires mostró un aumento del 15% en los incidentes de seguridad, con focos relevantes en la zona sur (35%) y oeste (30%) del conurbano bonaerense. Allí también se verificó la franja horaria crítica de 00 a 04 horas durante los fines de semana.

Según el informe, el 74% de la población considera a la inseguridad como su principal preocupación, una tendencia que se observa en todos los niveles socioeconómicos. Entre los sectores medios, la mayor inquietud se da por la "inseguridad en los domicilios". Esto responde especialmente al fenómeno de las "intrusiones" o entraderas.

Nueve de cada diez residentes del Gran Buenos Aires Oeste y Sur identifican "la inseguridad callejera" como uno de los principales problemas de su zona, y un 55% de los encuestados percibe que su localidad está hoy más insegura que hace un año. Este dato, aunque elevado, representa una mejora respecto a la medición anterior, que alcanzaba el 65%.

El informe también señala que el 69% de los argentinos atribuye el problema a la falta de medidas políticas efectivas, y un 62% a la escasez de personal policial con entrenamiento adecuado. Ambos factores, aunque con leves descensos respecto del año pasado, siguen siendo los más señalados por la población.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Encuestas
Notas relacionadas
Cambios en la CNEA: renunció su presidente y ya está designado su sucesor
Cuadernos de las Coimas: empresarios relataron amenazas y extorsiones para pagar sobornos
Magario presentó su renuncia como diputada provincial y permanecerá como vicegobernadora

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar