"El enemigo no es el pueblo": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24.

En su editorial llamado "el enemigo no es el pueblo", Jonatan Viale, en Realidad Aumentada, se refirió a la postura "elitista" del Gobierno ante los reclamos cuando "la clase media se ha empobrecido en los últimos años".

"Nos quedó retumbando en las últimas horas la frase de nuestro Jefe de Gabinete y de verdad preocupa esta visión tan elitista de un Gobierno supuestamente progresista. Pueblo somos nosotros, lo demás es anti-pueblo. Me pregunto entonces: ¿Qué pasó con ese candidato dulce y seductor que prometía cerrar la grieta? Todo eso quedó en nada y en lugar de cerrarla, la profundizó".

"Pero no solo volvió la agresividad con el que piensa distinto y esa vieja idea de la eliminación del enemigo, que tan de moda había puesto Cristina. La sociedad argentina no es golpista, nadie le está pidiendo al Presidente que se vaya, sino que una parte del pueblo argentino le está pidiendo que gobiernen, que escuchen y resuelvan los problemas, para eso fueron elegidos".

"Sin embargo, el Presidente insiste con este discurso vacío. A mi me sigue sorprendiendo que hablen tan livianamente de odio los mismo que son una maquina de odiar. Las fantasías de los comunicadores del oficialismo son barrer con la crítica, eliminar el disenso e imponer el pensamiento único. Lo nuevo es que coquetean con un discurso abiertamente violento".

"Uno espera que se calmen el 17 de octubre cuando puedan 'recuperar la calle' y salgan a la calle los argentinos de bien y el Gobierno pueda relajarse. ¿Por qué hacen esto? Porque sienten que tienen que recuperar la calle perdida a manos de la derecha y el macrismo. ¿Te das cuenta que es una discusión que atrasa 50 años? Siguen clavados en el Siglo 20".

"No se transforma un país discutiendo quién tiene la plaza más larga. No bajás la pobreza, la inseguridad, la desocupación o controlás la pandemia ganando la calle. La sensación que tenemos es que Argentina está detenida en el tiempo, discute los mismos temas hace 50 años, mientras tanto el mundo avanza".

"Hoy, por ejemplo, se junta el Consejo del Salario. ¿Vos sabías que el Salario Mínimo, Vital y Móvil está congelado desde hace un año en Argentina en $ 16.875? Mientras que la canasta básica para no ser pobre supera los $ 45.000. Es vergonzoso. No nos damos cuenta cómo se ha empobrecido la clase media en los últimos años; y mientras tanto seguimos discutiendo si la gente es pueblo o no".