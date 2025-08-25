En vivo Radio La Red
Escuchas, criptogate y dólar: claves de una semana caliente a la expectativa de definiciones políticas

Se espera una tensa semana en el Congreso con la campaña electoral ya lanzada. Además, expectativa por vencimientos clave en la economía y el impacto en el dólar.

Pablo Winokur
por Pablo Winokur |
El Gobierno va a tener que dar alguna respuesta por el escándalo de las escuchas. Hasta ahora solo habló Guillermo Francos que dijo que a los hermanos Milei no les gusta la plata y recientemente en A24 Martín Menem -que no deja de ser un legislador- que repitió hasta el hartazgo que pone "las manos en el fuego por Lule y Karina". Pero lo que se espera es la palabra de Karina y de Javier. De entrada, el propio Francos va a ir a Diputados este miércoles y algo va a tener que decir.

Aunque es el más resonante por la espectacularidad del caso, no es el único tema de presunta corrupción sobre el cual va a tener que responder el Gobierno esta semana.

El martes está previsto que vaya a la Cámara de Diputados Mario Lugones, ministro de Salud, a dar explicaciones sobre la situación de la discapacidad. La convocatoria fue por un pedido de la comisión sanitaria que preside Pablo Yedlin, diputado peronista y médico tucumano. El problema es que es inevitable que en el cuestionario que hagan los legisladores opositores se filtre el nuevo escándalo de las escuchas. ¿Irá igual el ministro? Dudas.

Ese día a las 14 se crearía la Comisión Especial Investigadora sobre los hechos relacionados con la comercialización del Fentanilo. En su momento había sido con acuerdo del propio oficialismo.

Pero hay más. Esta semana, el jueves, se volverá a reunir la comisión investigadora de la cripotestafa $Libra; así se votó la semana pasada en la maratónica sesión, donde se fijó un mecanismo para destrabar el empate que regía en esa comisión y se mocionó para que se convoque esta misma semana. Hasta ahora el empate 14 a 14 no permitió ni avanzar en la investigación ni designar presidente; a partir de ahora, en caso de empate para designar autoridades, se impondrá el bloque que más diputados tenga. El que suena para presidir esa comisión es Maxi Ferraro, de la Coalición Cívica y uno de lo que está denunciando el tema desde el principio.

Los ruidos en la gestión y la economía

En el Boletín Oficial de hoy se oficializaron 10 de las derrotas que tuvo la semana pasada el Gobierno en el Congreso. Son algunos Decretos de Necesidad y Urgencia rebotados, algunos decretos de fusión o disolución de organismos también bochados y las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario.

Habrá que ver qué hace el Gobierno con esos papeles en la mano. Lo único que puede vetar son las leyes. Los rechazos debería acatarlos. ¿o no?

Además esta semana habrá vencimiento de deuda por $13,7 billones; el 66% está en manos del sector privado. Economía necesita renovar esas letras para evitar que se vayan al dólar, que creció 2% la semana pasada y puede tener impacto en los precios. Al respecto se lo vio muy temprano a la mañana a Luis Caputo entrar a Economía. "Siempre suele venir más después del mediodía y hoy estaba a las 7am", contó una fuente del palacio de Hacienda. Hay preocupación por lo que pueda pasar.

image

Esto se da en un contexto en que la economía está virtualmente paralizada, con el consumo detenido (según datos privados y públicos) y los salarios creciendo muy por detrás. Hay necesidad de llegar lo mejor posible a las elecciones.

La campaña

Mientras todo eso pasa en la vida real, en el altar político está lanzada la campaña bonaerense y este miércoles empieza la nacional. Milei viaja a Junín (postergado por lluvia la semana pasada) y haría una incursión en el conurbano.

En el peronismo, Kicillof sigue recorriendo localidades con el discurso de "Estado como escudo protector o red" ante la motosierra de Milei.

El peronismo va a seguir aprovechando los traspiés del Gobierno. Saben que las denuncias de corrupción pegan peor en su propio electorado que en los que votan peronismo.

Milei ya confirmó que los últimos días de campaña provincial va a estar en Estados Unidos, en Los Angeles y Las Vegas.

