Política
Martín Menem
EXCLUSIVO

Martín Menem, exclusivo en A24: "Pongo las manos en el fuego por Lule y Karina Milei"

El presidente de la Cámara de Diputados respondió a las acusaciones contra el Gobierno sobre las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad. "Se trata de una brutal operación a dos semanas de las elecciones", dijo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró en diálogo exclusivo con A24 que la difusión de los audios que lo vinculan al escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad forma parte de “una brutal operación política del kirchnerismo”, lanzada a solo dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

"Se trata de una monumental operación a dos semanas de una de las elecciones más importantes, la provincia de Buenos Aires", lanzó el dirigente libertario, al remarcar la cercanía de los comicios del 7 de septiembre. Y agregó: “Estamos acostumbrados a este tipo de maniobras. Tratan de llevarte al barro”.

El legislador también puso el foco en la oportunidad de la difusión de los audios: “¿Te parece casualidad que un día antes de la ley de Discapacidad aparezca un audio?”, se preguntó, sugiriendo que la filtración busca condicionar el debate parlamentario y desgastar al oficialismo.

Embed

Respecto al contenido de las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, el ex titular de la Andis, Menem fue enfático: “No puedo aseverar la autenticidad o no de esos audios, pero el contenido es falso y pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina”.

En ese sentido, buscó blindar a la hermana del Presidente y al subsecretario de Gestión Institucional, acusados en la causa, y reivindicó la transparencia del gobierno libertario: “Milei es el tipo más transparente de la historia de la humanidad”, afirmó.

Sobre la situación judicial de Spagnuolo, Menem se despegó: “No voy a atacar ni defender a Spagnuolo. Se lo corrió y ahora debe investigar la Justicia”. Y sentenció: “Spagnuolo tendrá que dar las explicaciones en la Justicia”.

El titular de Diputados advirtió además que la estrategia de la oposición no es nueva: “Nos vienen operando permanentemente. Es muy obvio”, acusó, al tiempo que pronosticó que las maniobras se intensificarán hasta los comicios: “Esto se termina el 7 de septiembre. Van a seguir operando para manotear un cargo”.

Finalmente, Menem insistió en que nada detendrá la agenda de cambios que impulsa el oficialismo: “Nada de lo que hagan va a frenar el cambio que estamos llevando adelante. Es evidente que buscan ensuciar al Gobierno y condicionar la elección más trascendente del país”.

