Martín Menem, exclusivo en A24: "Pongo las manos en el fuego por Lule y Karina Milei"

En ese sentido, buscó blindar a la hermana del Presidente y al subsecretario de Gestión Institucional, acusados en la causa, y reivindicó la transparencia del gobierno libertario: “Milei es el tipo más transparente de la historia de la humanidad”, afirmó.

Sobre la situación judicial de Spagnuolo, Menem se despegó: “No voy a atacar ni defender a Spagnuolo. Se lo corrió y ahora debe investigar la Justicia”. Y sentenció: “Spagnuolo tendrá que dar las explicaciones en la Justicia”.

El titular de Diputados advirtió además que la estrategia de la oposición no es nueva: “Nos vienen operando permanentemente. Es muy obvio”, acusó, al tiempo que pronosticó que las maniobras se intensificarán hasta los comicios: “Esto se termina el 7 de septiembre. Van a seguir operando para manotear un cargo”.

Finalmente, Menem insistió en que nada detendrá la agenda de cambios que impulsa el oficialismo: “Nada de lo que hagan va a frenar el cambio que estamos llevando adelante. Es evidente que buscan ensuciar al Gobierno y condicionar la elección más trascendente del país”.