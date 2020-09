Escuelas, bares y encuentros en lugares públicos: Quirós cruzó al Gobierno nacional y avanza con su estrategia aperturista

"Fue el presidente quien presentó la regionalización argentina de la pandemia. Cuando estábamos en una situación muy incómoda nos parecía que no teníamos que tener en ASPO al resto de la Argentina", dijo el ministro de Salud (Foto: captura de TV)

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó este miércoles su habitual reporte sanitario y respondió a las críticas que su par de Nación, Ginés González García, le endilgó a la Ciudad. "De nada sirve enojarse por algo que pasa en el espacio público que no es agradable y que pasaba en espacios cerrados, es lo que estamos intentando corregir", comentó el funcionario porteño.

"Entendimos el fenómeno social e intentamos darle una respuesta. El espacio abierto es 20% más seguro que los espacios cerrados. Creemos que va a descender el nivel de contagiosidad. Ginés dijo que ha observado situaciones peligrosas y estamos de acuerdo con ello. Tenemos muchos meses por delante para una vacuna", indicó Quirós.

Al respecto, agregó: "Tenemos que aprender a recuperar actividades que que hay que recuperar, pero de forma segura. Ese aprendizaje es el camino que la Ciudad ya tomó hace dos meses con las aperturas", expresó el funcionario, quien adelantó que impulsarán la apertura de bares en otras zonas de la Ciudad para evitar las aglomeraciones que se registran los fines de semana en ciertos barrios.

Ayer González García había tildado a la Ciudad de poco solidaria con el interior y que “cuando el problema del coronavirus era de la Ciudad, se hizo una cuarentena para todo el país”.

A esa recriminación, Quirós respondió que fue Alberto Fernández quien al comienzo de la pandemia en Argentina había realizado esa diferenciación, colocando al AMBA en situación de ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) y al resto del país en DISPO (distanciamiento social preventivo y obligatorio).

"Fue el presidente quien presentó la regionalización argentina de la pandemia. Cuando estábamos en una situación muy incómoda nos parecía que no teníamos que tener en ASPO al resto de la Argentina, inclusive cuando para nosotros consistía en las normas más severas", señaló el ministro, a la vez que reconoció que "no parece razonable en la Ciudad tener encuentros en espacios cerrados cuando el escenario epidemiológico indica que tenemos que cambiar la conducta".

Finalmente, Quirós se pronunció sobre la propuesta que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, le realizó ayer en una reunión a su par nacional, Nicolás Trotta, de retomar clases presenciales en espacios abiertos para los chicos porteños en mayor situación de vulnerabilidad.

"No me imagino que el ministro quiera clausurar un proyecto educativo. Creo que consideraba que debía mejorar la condición sanitaria. Es entendible, aunque no era nuestra interpretación. Por eso mejoramos la propuesta para hacerlo en lugares bien abiertos. Estos niños y niñas tienen problemas socioeconómicos, son modelos sociales complejos donde la conectividad no es el problema. Saltar esa brecha y facilitarle la continuidad escolar es en lo que podemos ayudar".