González García pidió que "la Ciudad sea solidaria como fue el país con ella al principio de la pandemia" y cumpla la cuarentena

Sala de Situación -la trinchera- del Comité de Emergencia que coordina Santiago Cafiero con el Ministerio de Salud y del Interior (Foto: Archivo)

El ministro de Salud, Ginés González García, reclamó al Gobierno de la Ciudad que "sea solidaria como fue el país al principio de la pandemia, cuando el problema era la Ciudad de Buenos Aires y la verdad, se hizo una cuarentena para todo el país".

El ministro formuló esas declaraciones ante periodistas acreditados en Casa Rosada durante el anuncio de extensión por 90 días del bono especial de $5000 pesos para los trabajadores de la Salud, en el marco de la pandemia de coronavirus.

González García descartó que Larreta se corte solo en la toma de decisión sobre como continuará la cuarentena a partir del próximo domingo 20, como hizo el Municipio de Tandil, desconociendo el sistema de "fases" impuesto por el gobernador Axel Kicilloff.

“Le seguiré pidiendo a la ciudad de Buenos Aires que sea solidaria como fue el país al principio cuando el problema era de la Ciudad de Buenos Aires y la verdad, se hizo una cuarentena para todo el país", respondió el ministro de Salud.

No obstante, González García volvió a cuestionar "la falta de controles" a los protocolos que la Nación permitió ante la actitud aperturista del Gobierno porteño, que dijo, afecta frente a la ola de casos de coronavirus que ahora se produce en el interior del país y perjudica el control de circulación por "el efecto demostración" que se da con la apertura de bares en la Ciudad, que ahora se encuentra en un pico amesetado, tendiente a la baja:

"Lo dije antes y lo vuelvo a repetir ahora: el efecto demostración cuando tenemos el problema del interior con la circulación de la gente, es muy fuerte cuando se ve a Buenos Aires tan afuera, porque el problema no es con la apertura, el problema es que no hay control con la apertura", señaló el ministro de Salud.

González García no descartó que el presidente Alberto Fernández y Rodríguez Larreta vuelvan a reunirse para definir los términos de la nueva cuarentena, aunque aclaró que esa no es su decisión y confirmó que el diálogo entre Nación y Ciudad sigue abierto igual que con todas las jurisdicciones para administrar la cuarentena.

"Nosotros la charla la mantendremos, porque la hemos mantenido siempre. Yo casi todos los días hablo con la mitad de los ministros de Salud de Argentina y seguiré haciéndolo, no creo que haya ningún inconveniente", con la Ciudad por el tema de la coparticipación.

Ginés aclaró que "eso no quiere decir que no estoy disintiendo con algunas de las actitudes aperturistas que tiene la administración de la ciudad que me parece que no condicen con el grado de la pandemia en la Argentina ni con la cantidad de muertos que tenemos por día".

"La apertura industrial está, la apertura comercial está, la apertura para el recreamiento de niños y adultos también, ahora la disputa por los bares, es muy difícil de controlar por la esencia, si usted no puede controlar, no puede hacer la apertura y el control no está funcionando", arremetió.