José Luis Espert sobre los incidentes en los actos de LLA: "Lo único que tiene el kirchnerismo es la violencia"

"Es un instinto de supervivencia de parte del kirchnerismo que siento que se muere si esto triunfa en las elecciones. Por eso, pido a la gente que vaya a votar el 7 de septiembre y el 26 de octubre", analizó el diputado y remarcó que "lo único que tiene el kirchnerismo es la violencia".

Además, confió: "Me preocupa que la gente no se pueda expresar libremente en las calles, me preocupa que la violencia, que nosotros sufrimos, sea la violencia que todos los días la gente sufre".

"Me duele que esto sea parte de un combo donde la inseguridad es lo que gobierna en la provincia de Buenos Aires. Por eso, la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre de inocentes", consideró.

Reprochó también que la violencia "se ha extendido a Corrientes y también en las universidades", en referencia a los incidentes que se registraron en la caminada que lideraron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y las peleas que se dieron en la Facultad de Derecho entre una organización libertaria y opositora. "Hay que sacar a la política política de la universidad", reclamó el legislador.

Además, se refirió al escándalo entorno a la Agencia Nacional de Discapacidad tras los audios filtrados de Diego Spagnuolo, extitular del organismo."Con el tiempo esta preocupación va a desaparecer porque van a empezar a verse los frutos de la intervención en la Andis" y destacó que el Gobierno "cuando hay un problema pone todo a disposición de la Justicia". "Esto es una nube pasajera, este golpe que sin duda estamos recibiendo de parte de la opinión pública y nosotros bancamos esa", evaluó.