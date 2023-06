Esteban Trebucq cuestionó el gasto público: "Los políticos viven como reyes y la población como plebeyos"

“Hace un tiempo nosotros íbamos a Paraguay a Chile o Brasil porque estaban baratos, ahora es al revés. Porque Argentina se empobreció. Los demás no nos creen y acá se gasta y se gasta, y no pasa nada. Este es un país barato en dólares, pero caro para los argentinos, por eso hay que vender mucho, muy barato o poco y muy caro, porque la clase media casi no existe”, sostuvo.