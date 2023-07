Esteban Trebucq cuestionó a los líderes piqueteros: "Ellos forman parte del problema, porque son parte del negocio"

Además, explicó: “Yo le iba a explicar por qué crece la pobreza, por gente como usted, 'Mecha' Martínez, que maneja a estas personas amenazandolas diciéndoles que les van a sacar el plan si no van a la marcha. Esto tiene que cambiar, no puede ser que hagan lo que quieren y hagan negocio con la pobreza”.

“Esta es la gente que vende la comida que da el gobierno y que tendría que ser gratis, así tienen planta y hacen caja para vivir bien con los que están mal. Hay más pobres y es probable que ganen más plata que cualquier laburante estos gerentes de los plantes. Yo pensé que estaban equivocados, pero no, porque ellos forman parte del problema, porque son parte del negocio”, profundizó.

Y por último concluyó: “No podemos seguir así. Nosotros estamos del lado del laburante, del que se rompe todo para llegar a fin de mes, aunque no llegue, para que el país le vaya mejor y esta señora, “Mecha”, probablemente no esté calificada para ningún trabajo y por eso extorsionan. ¿Se dan cuenta de qué lado están los líderes piqueteros?”.

El editorial de Esteban Trebucq