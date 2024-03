Luis Brandoni cruzó a Estela de Carlotto por su discurso en el Día de la Memoria: "¡¿Qué le pasa"?!"

Bajo este contexto, muchas personalidades dieron su opinión al respecto. Y una de ellas fue precisamente Luis Brandoni, quien apuntó directo contra Estela de Carlotto. “¿Quién se cree que es esta señora?... Siguen diciendo que son 30 mil desaparecidos, ¿qué le pasa? pero si saben... es público y notorio que no son 30 mil desaparecidos”, lanzó visiblemente molesto en el programa Comunidad de Negocios (LN+).

El exdiputado por la UCR cruzó a Carlotto por sus dichos. “Por eso se constituyó la CONADEP, que es un hecho que yo señalé en mi crítica, que no figura en la película. Si no figuraba la CONADEP no figuraban los cargos a los militares que se estaban juzgando. Pero como el peronismo no formó la CONADEP infamemente, no figura en la película. ¿Qué razones hay para declarar un día no laborable? A mí personalmente me parece un disparate esto”, disparó molesto.

Al tiempo que sumó que “la dictadura más sangrienta que vivió el país, no es una buena idea establecer un día no laborable”; así como también sugirió que “una idea sería pedirles a los maestros y maestras de la primaria, secundaria y universidades que en este día se hable de lo que pasó en el país, que se cuente de nuevo lo que pasó en el país, como si fuera un recordatorio de lo que no podemos olvidar”.

Por último, Brandoni concluyó dejando en claro que tampoco concuerda con el feriado del próximo 2 de abril. “Así como también declarar un feriado el día que nosotros invadimos las Malvinas, no sé si hay algún país que declare feriado un día en el que el país perdió por primera vez una guerra, el Ejército argentino”, sentenció firme.

El profundo dolor de Ricardo Darín por las duras críticas de Luis Brandoni: "Estoy anonadado"

En septiembre de 2023 el reconocido actor argentino Luis Brandoni tildó de ser una "canallada" Argentina, 1985, el film de Santiago Mitre que muestra cómo fue el juicio contra los genocidas de la última dictadura cívico militar, donde su colega Ricardo Darín tiene un rol protagónico personificando al fiscal Julio Strassera.

"Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir '¿Cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película, que es una canallada?' Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía", declaró Brandoni entre otras cosas en una entrevista con Osvaldo Bazán sobre por qué no le hizo saber en persona su parecer a Darín.

Frente a estas explosivas declaraciones, Ricardo Darín confió horas después: "No pienso contestarle a Luis (Brandoni), porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza", en declaraciones al diario Clarín.

"No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy... Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio", sentenció triste el actor argentino con una enorme trayectoria internacional sobre los dichos de su ¿amigo? y colega.