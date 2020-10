Etchevehere: “No le tenemos miedo a Grabois ni a Cristina Kirchner"

La Justicia de Entre Ríos resolvió ampliar las cautelares en la disputa de los hermanos Etchevehere

En una nueva manifestación junto a cientos de productores, Luis Miguel Etchevehere arremetió en su discurso contra el Gobierno nacional y agregó: "Vamos a estar en la puerta del campo hasta que la Justicia los saque".

Los manifestantes se trasladaron hasta el ingreso de la estancia Casa Nueva, próxima a la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz en Santa Fe.

#Ahora Banderazo y bocinazo en la puerta de la estancia Etchevehere pic.twitter.com/Wu7L7HPgWW — DARIOLOPREITE (@DARIOLOPREITE) October 25, 2020

Allí, bajo una intensa lluvia, el ex funcionario expresó su repudio a la actitud del Gobierno Nacional con respecto a la situación familiar y la usurpación ilegal de tierras: "No le tenemos miedo a Grabois, no le tenemos miedo a Cristina Kirchner".

"No está asumiendo la responsabilidad el gobierno provincial, no hemos visto a un sólo funcionario provincial que se haya acercándose a saber que es lo que pasa. No está asumiendo la responsabilidad el gobierno nacional, que no ha repudiado lo que está ocurriendo” agregó Etchevehere quien también fue crítico con el gobernador Gustavo Bordet.