Exclusivo A24.com | Milei no designará jueces por decreto, si el Senado no aprueba los pliegos de Lijo y de Mansilla

En el Gobierno reconocen que el kirchnerismo tiene la mayoría necesaria para aprobarlos, y que ya cuentan con los votos para la aprobación del pliego de Lijo, pero advierten sobre el rechazo del bloque que conduce José Mayans (UxP), al candidato más afín a Milei, el académico libertario Manuel García Mansilla. Ahora en la Casa Rosada aceptarían que se nombre solamente a uno y dejar al otro pliego para más adelante.

Con las negociaciones empantanadas a cargo del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio -delfín del asesor estrella del Gobierno, Santiago Caputo-, ahora el jefe de Gabinete, Guillermo Francos se puso al frente de la última instancia de negociaciones, que retomaron este miércoles con los jefes de bloques del Senado dialoguistas en medio de la feria judicial.

A la reunión en el Senado se sumó la vicepresidenta, Victoria Villarruel, distanciada del presidente Javier Milei, justamente entre otros temas, por oponerse a la candidatura del juez Lijo a la Corte.

Villarruel participó en el encuentro, mientras ejercía el cargo de Presidenta de la Nación en reemplazo de Milei, que se encuentra de gira en el exterior.

Guillermo Francos se reunió en el Senado con Villarruel y jefes de bloques ialoguistas para defiir las sesiones extraordinarias. Foto JGM.jpeg

Participaron de la reunión la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi; el secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Oscar Moscariello; la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian; los senadores Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza); Alfredo de Angeli, Enrique Goerling Lara y Carmen Álvarez Rivero (PRO); Pablo Blanco (UCR); y Carlos Espínola (Unidad Federal).

En declaraciones radiales antes de la cumbre convocada con senadores de LLA, el PRO, la UCR, entre otros dialoguistas de la oposición, Francos evitó referirse la posibilidad de una designación de los jueces de la Corte por decreto de Milei y se limitó a responder: "Se comentó mucho”.

Aunque aclaró que "no es la intención del presidente" Milei designar a los jueces de la Corte por decreto. “Está claro que la Constitución Nacional posibilita eso, en el caso de que no hubiera sesiones, pero no es la intención del presidente. Lo que quiere es que la Corte pueda funcionar y que no tenga tantos años de demora para tratar temas importantes. Es una posibilidad que existe, pero es una decisión del Presidente, no puedo adelantar nada”, señaló.

Francos fue crítico sobre la posición del kirchnerismo, y se refirió al titular del bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) José Mayans, quien advirtió que rechazarán el pliego de Ariel Lijo como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia: “si tienen en cuenta lo que dijo, están lejos de una posibilidad de acuerdo”.