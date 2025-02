Exclusivo | Jorge Macri acordó con Patricia el traslado de 400 presos en cárceles porteñas a la órbita federal

A la vez, hubo contactos también telefónicos entre los ministros de Justicia de Nación y Ciudad, Mariano Cúneo Libarona y Gabino Tapia, para ultimar los detalles de cómo sería el traslado de esos presidiarios.

Al respecto, Jorge Macri reconoció las conversaciones aunque relativizó que ese sea el número final: “Acordamos con la Ministra Bullrich tomar medidas rápidas para descomprimir la situación de las comisarías, poniendo foco en los detenidos con condena. Simultáneamente seguimos trabajando en la solución profunda con la transferencia del sistema penitenciario a la Ciudad. No definimos un número específico de detenidos a trasladar ,pero hay un compromiso de que sea una cantidad relevante”, sostuvo.

La información trasciende después de que 6 detenidos en una cárcel de Balvanera se fugaran durante la noche del lunes con un modus operandi similar al que la semana pasada se había dado en Caballito: se escaparon y un taxi los esperaba para trasladarlos.

La fuga de presos viene siendo un problema que atraviesa a toda la gestión de Jorge Macri. El asunto ya se cobró a una cúpula policial en diciembre del año pasado, cuando se escaparon 17 presos de una comisaría en Liniers.

Waldo Wolff suspende su presentación

waldo wolff.png

Estaba previsto que la tarde del martes el ministro de Seguridad Waldo Wolff fuera a la Legislatura porteña a las 14 para dar explicaciones sobre estas cuestiones. Sin embargo, fuentes legislativas aseguraron a A24.com que su presencia estaba en duda.

Finalmente Wolff mandó una carta excusándose y postergando la presentación para el miércoles 26 de febrero. Adujo que no podía ir a la Legislatura mientras se investiga la fuga de público conocimiento.

"Nosotros vamos a estar a las 14hs esperándolo. Y si no viene, vamos a convocar a toda la oposición a firmar en conjunto la citación para que sea interpelado formalmente en el recinto. No hay ninguna posibildad de que se esconda y no responda por las fugas", aseguro Claudia Neira, presidenta del bloque de Unión por la Patria, principal oposición al PRO en el distrito.

UP había presentado un pedido de interpelación al ministro, que fue puesto en suspenso después de que este confirmara su presencia. "La Ciudad afronta una situación crítica que ya es inocultable, con un 62% de sobrepoblación en los espacios de alojamiento de detenidos y más de 2000 presos distribuidos en comisarías y alcaidías de distintos barrios, lo cual demanda respuestas eficientes y soluciones definitivas por parte de quienes deben garantizar la seguridad de los porteños", plantearon.

De confirmarse el acuerdo con Nación, esto permitiría descomprimir la situación carcelaria y deberían mermar las fugas. ¿Será?