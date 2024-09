Fabiola les dijo a dos testigos que el moretón en el ojo fue accidental, pero su cosmetóloga no le creyó

Ambas declaraciones no avanzaron sobre situaciones que presenciaran de forma directa. Sólo percepciones, intuiciones y suposiciones, en la mayoría de los casos transmitidas por los protagonistas de la pareja desavenida.

“Nunca me manifestó…”

El médico Alem "preguntado por el fiscal si fuera de esta situación (el moretón en el ojo) vio alguna lesión, amenaza, violencia física, psíquica, que habría sufrido Fabiola Yáñez, respondió que no". Y añadió: "nunca vi ni me manifestó alguna lesión, golpe o algo por el estilo".

La esteticista Aguirre, por su parte, recordó que el 29 de junio de 2021 en Olivos vio a Yáñez con un hematoma en un ojo. “Le pregunto qué le pasó y me dice que fue Alberto sin querer. No le creí, no le pregunté nada más. Me dijo algo que estaba en la cama cuando pasó pero nada más”. ¿Por qué no le creyó? “Por la forma que tenía el hematoma no parecía un sin querer. Tampoco la quería indagar mucho. La volví a ver con un hematoma, que se estaba yendo en el brazo, no le pregunté qué le había pasado. Fue después del episodio del ojo. También la vi con la rodilla lastimada porque se resbaló bajando del helicóptero".

¿Un nuevo testigo?

Aguirre aseguró que sus tratamientos no pudieron, bajo ninguna circunstancia, haberle causado esas lesiones. Pero ante una pregunta recordó que Fabiola Yáñez “tenía su médico, Sergio Escobar, que le realiza todos los tratamientos invasivos".

La fiscalía evalúa convocar a Escobar a declarar, también en calidad de testigo.

El médico Alem también recordó el momento en el que vio el moretón en el ojo. Fue en la Quinta de Olivos y estaba acompañado por el titular de la Unidad Médica, Federico Saavedra. “Fuimos al primer piso, ellos estaban desayunando, una de las amas de llaves nos ofreció café, era un ambiente cordial, ellos dos se encontraban en el sillón. (…) vi que tenía una pequeña equimosis al nivel del párpado y no tenía alteración en el resalto óseo, no tenía inflamación o edema nasal, tenía la equimosis a nivel de los párpados”

Tras la revisión médica, “siguieron hablando sobre otros temas, era un ambiente normal, cordial. Comenzaron a hablar sobre el tratamiento de planificación familiar, de fertilidad, que había que hacer unos controles de laboratorio”.

“Teníamos confianza”

Aguirre, por su parte, aseguró que mantuvo una relación de cierta cercanía con Fabiola Yáñez. Así supo de un supuesto estado de angustia. “Lo sé por ella, muchas veces he ido e íbamos hablando, teníamos confianza de tantos años. Como ella estaba tan sola hablamos mucho en nuestras sesiones".

Esa “angustia” fue referenciada especialmente en los hallazgos de fotos y videos en un teléfono celular que Alberto Fernández le había entregado al hijo de ambos, Francisco. Yáñez “no podía creer lo que había visto y además que era el celular de Francisco. Me dijo que no lo había hablado con Alberto porque justo se había ido de viaje. Eso le dio mucha angustia, hasta le generó nauseas, me dijo que se sentía presa, que no podía salir de ahí. Creo que eso fue en 2023. Ella ya estaba viviendo en el chalet de huéspedes. Me comenta que Francisco estaba con e teléfono y la madre le dice ‘¿qué es esto Fabiola?’, y ahí vio videos y fotos de mujeres desnudas”.

Se sentía “presa”

La defensa de Alberto Fernández preguntó “si presenció alguna oportunidad en la cual no la dejen salir o no la autoricen” a egresar de la Quinta de Olivos, pero Aguirre respondió: “no, la verdad que no”. No obstante, definió que Yáñez se sentía “presa porque no podía salir a ningún lado, cada vez que tenía que salir tenía que pedir permiso, que no podía salir de la quinta, sólo salía por los compromisos que tenía como primera dama nada más".

Entonces la defensa de Fernández, a cargo de la abogada Silvina Carreira, preguntó a quién debía pedirle permiso. “No sé, será según como se maneja el protocolo de Presidencia", respondió la testigo.

Aguirre ejemplificó los supuestos malos tratos de que era víctima Fabiola Yáñez en que “él estaba muy enojado porque habían perdido las elecciones de 2021, que no le hablaba y ella estaba angustiada por las elecciones y las redes sociales le echaban la culpa por la fiesta de cumpleaños”.

“Ella me comentó cómo estaba en ese momento. Me decía que él no le hablaba. (…) En algún momento el pasaba y no le hablaba y ella me dijo ‘qué feo es vivir con alguien que no te habla, no te saluda’”.

La última vez que la cosmetóloga vio a Fabiola Yáñez en Olivos fue el 25 de noviembre de 2023. “Le pregunté cómo estaba, se estaba haciendo unos chequeos, estaba angustiada, yendo a un psiquiatra. En un momento le suena el teléfono y era Alberto. Veo que estaban discutiendo y ella le dice 'cuando te calmes me llamás' y le corta”.

“A los cinco minutos, mientras tenía una máscara facial, escucho que se abre la puerta bruscamente, yo me giré rápido, vi a Alberto Fernández, le dije buen día doctor, me miró y preguntó dónde estaba Francisco, y ella le respondió que estaba almorzando y se retiró y cerró la puerta. Ese día la noté muy triste, me dijo que le estaban pasando un montón de cosas, lloró y cuando terminé de atenderla me abrazó fuerte”.