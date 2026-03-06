En vivo Radio La Red
Diego Brancatelli
Patricia Bullrich
Siguen los cruces

La furiosa respuesta de Diego Brancatelli tras las críticas por su exabrupto contra Nahuel Gallo

El periodista cruzó duramente a la senadora Patricia Bullrich, quien lo había cuestionado por sus repudiables dichos referidos al calvario que Nahuel Gallo experimentó durante su cautiverio en Venezuela. También apuntó contra Luis Majul.

Brancatelli cruzó duramente a la senadora Patricia Bullrich

Brancatelli cruzó duramente a la senadora Patricia Bullrich, quien lo había cuestionado por sus repudiables dichos (Foto: archivo).

Diego Brancatelli cruzó duramente a la senadora Patricia Bullrich y al periodista Luis Majul, luego de las fuertes críticas que le dedicaron ambos por sus repudiables declaraciones tras la liberación de Nahuel Gallo, quien contó el calvario que experimentó durante 448 días en la cárcel El Rodeo I de Venezuela.

Todo comenzó cuando el panelista de Argenzuela, durante la emisión del programa, ironizó: “No sé si sabía a dónde iba porque si sabe que como cabo de Gendarmería va a ganar 700 lucas, después de escuchar al Presidente el domingo y ver cómo está la Argentina… no sé si no elige quedarse en El Rodeo, ¿no?”.

La comparación fue rechazada de inmediato por el conductor Jorge Rial: “No, ¿vos te creés que está pensando en la guita? Un tipo que está ahí lo único que quiere es salir en libertad”, marcando distancia de las declaraciones de Brancatelli.

Las repercusiones no tardaron en llegar al plano político. La senadora Patricia Bullrich respondió con dureza y calificó los dichos como una “barbaridad” y una “crueldad”. Incluso, en diálogo con el periodista Luis Majul, sugirió que habría que llevar a Brancatelli “en el mismo avión a El Rodeo” y dejarlo 448 días para que comprobara si era mejor que vivir en la Argentina en libertad.

Este jueves, Brancatelli defendió su ironía como una crítica al gobierno de Javier Milei y no como un ataque personal a Gallo. Calificó los insultos recibidos como “halagos” y arremetió contra ambos, sin filtros.

El furioso descargo de Brancatelli contra Bullrich y Majul

“El insulto de Majul para mí es un halago, un miserable como él que te critique, alguien que iba corriendo por Palermo y recibe sobres. Empático es solidarizarte con los despedidos de FATE y no mandarlos a poner un parripollo o decir que vayan a trabajar en una aplicación. Empático no es ser un alcahuete de este gobierno defendiendo todas las medidas de ajuste y de brutalidad. Eso es ser un miserable, es una antipatria”, lanzó.

Contra Patricia Bullrich fue aún más duro: la llamó “señora oscura” y la responsabilizó por casos como la desaparición de Santiago Maldonado (cuando era ministra de Seguridad), Rafael Nahuel y el disparo contra el fotógrafo Pablo Grillo, entre otras acusaciones que enumeró.

“¿Me querés tirar al mar también, Bullrich? ¿Me querés tirar al mar con un adoquín? ¿Son tus prácticas? ¿Estás acostumbrada a eso? ¿A apretar a periodistas? ¿A decir estas barbaridades?”, planteó Brancatelli.

Respecto del gendarme, el panelista aclaró: “Contra Gallo no tengo nada. Sí, contra este gobierno. Va a cobrar 800 lucas. La culpa no es de Gallo. En vez de enojarse conmigo, auméntenle el sueldo a los gendarmes, a la Policía Federal, a la Policía de la Provincia”.

Y concluyó: “Me puedo equivocar, me voy al pasto, quizás no te gusta. Pero yo jamás voy a defender el hambre, la miseria, el ajuste, el desempleo y menos la represión”.

