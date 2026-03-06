La furiosa respuesta de Diego Brancatelli tras las críticas por su exabrupto contra Nahuel Gallo

Este jueves, Brancatelli defendió su ironía como una crítica al gobierno de Javier Milei y no como un ataque personal a Gallo. Calificó los insultos recibidos como “halagos” y arremetió contra ambos, sin filtros.

El furioso descargo de Brancatelli contra Bullrich y Majul

“El insulto de Majul para mí es un halago, un miserable como él que te critique, alguien que iba corriendo por Palermo y recibe sobres. Empático es solidarizarte con los despedidos de FATE y no mandarlos a poner un parripollo o decir que vayan a trabajar en una aplicación. Empático no es ser un alcahuete de este gobierno defendiendo todas las medidas de ajuste y de brutalidad. Eso es ser un miserable, es una antipatria”, lanzó.

Contra Patricia Bullrich fue aún más duro: la llamó “señora oscura” y la responsabilizó por casos como la desaparición de Santiago Maldonado (cuando era ministra de Seguridad), Rafael Nahuel y el disparo contra el fotógrafo Pablo Grillo, entre otras acusaciones que enumeró.

“¿Me querés tirar al mar también, Bullrich? ¿Me querés tirar al mar con un adoquín? ¿Son tus prácticas? ¿Estás acostumbrada a eso? ¿A apretar a periodistas? ¿A decir estas barbaridades?”, planteó Brancatelli.

Respecto del gendarme, el panelista aclaró: “Contra Gallo no tengo nada. Sí, contra este gobierno. Va a cobrar 800 lucas. La culpa no es de Gallo. En vez de enojarse conmigo, auméntenle el sueldo a los gendarmes, a la Policía Federal, a la Policía de la Provincia”.

Y concluyó: “Me puedo equivocar, me voy al pasto, quizás no te gusta. Pero yo jamás voy a defender el hambre, la miseria, el ajuste, el desempleo y menos la represión”.