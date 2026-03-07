Kennys Palacios recibió una dura noticia del afuera en Gran Hermano, pero salieron a desmentirlo

Embed

Sin embargo, Mariano de la Canal tomó la palabra y desmintió rotundamente esa versión que dio su amigo. "No es cierto. Les está mintiendo a ellos para que no se den cuenta que esta mal por tema convivencia", dijo de manera contundente en X.

Mariano de la Canal

Qué le pasó a Kennys Palacios en Gran Hermano

Las imágenes que circulan a diario en redes sociales muestran que la experiencia de Kennys Palacios, amigo de Wanda Nara, dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no está siendo sencilla. Con el paso de los días, el encierro y la dinámica del juego parecen afectarlo cada vez más, y en distintas ocasiones se lo vio visiblemente conmovido, dejando en evidencia que el aislamiento empieza a pesarle.

El 7 de marzo, volvió a atravesar un momento sensible dentro de la casa. En varios clips que se viralizaron, el estilista aparece completamente desbordado por la emoción, sin poder contener las lágrimas. La escena generó preocupación entre los seguidores del reality, sobre todo porque debieron intervenir sus propios compañeros para acompañarlo y ayudarlo a atravesar el difícil instante.

Entre quienes se acercaron para brindarle contención estaban Brian Sarmiento, Franco Poggio, Titi y Nazareno. No obstante, fue el exfutbolista quien tomó la iniciativa y permaneció más cerca de Palacios, hablándole con calma y ofreciéndole palabras de aliento mientras intentaba tranquilizarlo en medio del episodio.

Embed

A raíz de estos reiterados momentos de angustia, en redes sociales comenzaron a multiplicarse los comentarios y las especulaciones sobre su continuidad en el programa. Muchos usuarios se preguntan si el estilista logrará adaptarse al ritmo del reality o si el peso del aislamiento terminará por pasarle factura dentro de la casa.