Kennys Palacios recibió una dura noticia del afuera en Gran Hermano, pero salieron a desmentirlo
El episodio de llanto que protagonizó este sábado 7 de marzo Kennys Palacios en Gran Hermano habría estado relacionado con una fuerte noticia llegada desde el exterior. Sin embargo, un conocido suyo salió rápidamente a desmentir esa versión. ¿Qué pasó?
7 mar 2026, 23:15
Kennys Palacios recibió una dura noticia del afuera en Gran Hermano, pero salieron a desmentirlo
Kennys Palacios no parece terminar de adaptarse a la dinámica de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) desde que comenzó el reality hace algunas semanas. Con el correr de los días, el encierro y la presión del juego parecen pesarle cada vez más, y los momentos de angustia se vuelven cada vez más evidentes dentro de la casa.
Durante la tarde de este sábado 7 de marzo, el estilista volvió a protagonizar un episodio agustiante. En las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, se lo pudo ver recostado en su cama, llorando desconsoladamente mientras intentaba sobreponerse al difícil momento. Ante la situación, varios de sus compañeros se acercaron para acompañarlo y brindarle contención.
La explicación que surgió más tarde en uno de los clips indicaba que el llanto se debía a que había recibido desde el exterior la noticia de que un amigo no estaba bien de salud. "Tengo un problema con un amigo afuera, que está mal", le dice Kennys a Luana Fernández.
Embed
Sin embargo, Mariano de la Canal tomó la palabra y desmintió rotundamente esa versión que dio su amigo. "No es cierto. Les está mintiendo a ellos para que no se den cuenta que esta mal por tema convivencia", dijo de manera contundente en X.
Qué le pasó a Kennys Palacios en Gran Hermano
Las imágenes que circulan a diario en redes sociales muestran que la experiencia de Kennys Palacios, amigo de Wanda Nara, dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no está siendo sencilla. Con el paso de los días, el encierro y la dinámica del juego parecen afectarlo cada vez más, y en distintas ocasiones se lo vio visiblemente conmovido, dejando en evidencia que el aislamiento empieza a pesarle.
El 7 de marzo, volvió a atravesar un momento sensible dentro de la casa. En varios clips que se viralizaron, el estilista aparece completamente desbordado por la emoción, sin poder contener las lágrimas. La escena generó preocupación entre los seguidores del reality, sobre todo porque debieron intervenir sus propios compañeros para acompañarlo y ayudarlo a atravesar el difícil instante.
Entre quienes se acercaron para brindarle contención estaban Brian Sarmiento, Franco Poggio, Titi y Nazareno. No obstante, fue el exfutbolista quien tomó la iniciativa y permaneció más cerca de Palacios, hablándole con calma y ofreciéndole palabras de aliento mientras intentaba tranquilizarlo en medio del episodio.
Embed
A raíz de estos reiterados momentos de angustia, en redes sociales comenzaron a multiplicarse los comentarios y las especulaciones sobre su continuidad en el programa. Muchos usuarios se preguntan si el estilista logrará adaptarse al ritmo del reality o si el peso del aislamiento terminará por pasarle factura dentro de la casa.