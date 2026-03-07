“La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares”, afirmó Trump durante su discurso, en el que remarcó la necesidad de fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.

El saludo entre Milei y Trump

Durante la conferencia de presentación del foro, Javier Milei subió al escenario y se reencontró con Donald Trump, con quien compartió un saludo cordial frente a los asistentes. La sintonía política entre ambos gobiernos se consolidó en los últimos meses, especialmente luego de la escalada de tensiones en Medio Oriente. En ese contexto, la Cancillería argentina respaldó el accionar militar de Estados Unidos.

HC1mtlrWoAE3xqV Javier Milei y Donald Trump.

Durante el evento, Trump también agradeció la presencia del presidente argentino y destacó su participación en la coalición. “Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría son amigos míos (…) el presidente de Argentina está aquí, muchas gracias por estar aquí”, expresó el mandatario estadounidense.

Los líderes latinoamericanos que participaron

Además de Milei, el encuentro contó con la presencia de distintos presidentes y dirigentes políticos del continente, entre ellos Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Luis Abinader (República Dominicana), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Irfaan Ali (Guyana) y José Raúl Mulino (Panamá). También participó el dirigente chileno José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia de Chile en los próximos días.

HC1kqIpWYAImjbu Javier Milei se reunió con el secretario del Tesoro de EE.UU. en la cumbre "Escudo de las Américas".

La cumbre busca consolidar una alianza regional de seguridad impulsada por Estados Unidos, con el objetivo de reforzar la cooperación entre gobiernos latinoamericanos frente a amenazas vinculadas al crimen organizado y la estabilidad regional.