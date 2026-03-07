Javier Milei se reunió con el secretario del Tesoro de EE.UU. en la cumbre "Escudo de las Américas"
El Presidente participó del foro regional en Miami junto a otros líderes latinoamericanos. El encuentro buscó coordinar acciones contra el narcotráfico, el terrorismo y la influencia de China en la región.
Javier Milei y el canciller Pablo Quirno se reunieron con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
En el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”, el presidenteJavier Milei y el canciller Pablo Quirno mantuvieron una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, durante el evento desarrollado en Florida. El encuentro regional buscó coordinar acciones contra el narcotráfico, el terrorismo y la influencia de China en la región.
El mandatario argentino participó del foro que reúne a 12 países de América Latina con el objetivo de coordinar acciones contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, además de abordar la creciente influencia geopolítica de China en la región. Tras su participación en la cumbre, Milei tiene previsto trasladarse a la ciudad de Nueva York durante la noche de este sábado, según informaron fuentes oficiales.
Durante el encuentro realizado en Miami, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció formalmente la creación del “Escudo de las Américas”, una coalición regional destinada a fortalecer la cooperación en materia de seguridad hemisférica.
La iniciativa apunta a articular estrategias conjuntas para enfrentar a los carteles de la droga y a organizaciones criminales vinculadas con redes terroristas, además de reforzar la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los aparatos militares de los países participantes.
“La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares”, afirmó Trump durante su discurso, en el que remarcó la necesidad de fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.
El saludo entre Milei y Trump
Durante la conferencia de presentación del foro, Javier Milei subió al escenario y se reencontró con Donald Trump, con quien compartió un saludo cordial frente a los asistentes. La sintonía política entre ambos gobiernos se consolidó en los últimos meses, especialmente luego de la escalada de tensiones en Medio Oriente. En ese contexto, la Cancillería argentina respaldó el accionar militar de Estados Unidos.
Durante el evento, Trump también agradeció la presencia del presidente argentino y destacó su participación en la coalición. “Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría son amigos míos (…) el presidente de Argentina está aquí, muchas gracias por estar aquí”, expresó el mandatario estadounidense.
Los líderes latinoamericanos que participaron
Además de Milei, el encuentro contó con la presencia de distintos presidentes y dirigentes políticos del continente, entre ellos Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Luis Abinader (República Dominicana), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Irfaan Ali (Guyana) y José Raúl Mulino (Panamá). También participó el dirigente chileno José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia de Chile en los próximos días.
La cumbre busca consolidar una alianza regional de seguridad impulsada por Estados Unidos, con el objetivo de reforzar la cooperación entre gobiernos latinoamericanos frente a amenazas vinculadas al crimen organizado y la estabilidad regional.