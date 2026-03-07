A24.com

Internaron y operaron de urgencia al actor Jorge Martínez: qué se sabe sobre su salud

En Secretos Verdaderos intentaron comunicarse con el actor para conocer detalles sobre la vida de Andrea del Boca, pero se llevaron una sorpresa cuando la respuesta llegó desde su entorno. Según trascendió, fue alguien cercano quien comunicó su operación de último momento.

7 mar 2026, 22:24
El actor Jorge Martínez fue internado y posteriormente intervenido quirúrgicamente por una escara. Afortunadamente, se encuentra en buen estado de salud.

La noticia fue dada a conocer por Pablo Layus en el programa Secretos Verdaderos, que se emite por América TV. Allí, el periodista también compartió un audio del propio actor, quien llevó tranquilidad al contar que se siente bien y aprovechó la ocasión para agradecer la preocupación y el apoyo que siempre le brindan sus seguidores y colegas.

"Cuando hablábamos de Andrea del Boca, me comuniqué con Jorge Martínez para conocer un poco más, no me pude comunicar con él y alguien cercano me dijo 'Jorge está internado', lo tuvieron que operar. Recién me acaba de mandar un audio él", explicó Layus a sus compañeros.

Segundos después, el periodista leyó al aire el audio que le envió Martínez, donde aclaró que se sentía muy bien: "Bien Pablo. Recién operado de una escara, ayer a la mañana. Pero muy bien, bárbaro, gracias a Dios".

Qué son las escaras, el problema de salud de Jorge Martínez

Las Escaras, también conocidas como úlceras por presión, son lesiones que aparecen en la piel cuando una persona permanece mucho tiempo en la misma posición, lo que reduce la circulación sanguínea en determinadas zonas del cuerpo. Esto provoca un daño progresivo en la piel y en los tejidos que se encuentran debajo.

Este tipo de lesiones suele afectar a personas que deben permanecer en reposo prolongado, como pacientes internados o con movilidad reducida. Las zonas más frecuentes donde aparecen son la espalda baja, los talones, los codos y la cadera, ya que son puntos donde el cuerpo ejerce mayor presión contra la cama o una superficie.

Las escaras pueden comenzar como un simple enrojecimiento en la piel, pero si no se tratan a tiempo pueden profundizarse y transformarse en heridas más complejas. Por eso es fundamental la prevención, que incluye cambiar de posición al paciente con frecuencia, mantener la piel limpia y utilizar superficies especiales que reduzcan la presión.

     

 

