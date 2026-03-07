Internaron y operaron de urgencia al actor Jorge Martínez: qué se sabe sobre su salud

Embed

Qué son las escaras, el problema de salud de Jorge Martínez

Las Escaras, también conocidas como úlceras por presión, son lesiones que aparecen en la piel cuando una persona permanece mucho tiempo en la misma posición, lo que reduce la circulación sanguínea en determinadas zonas del cuerpo. Esto provoca un daño progresivo en la piel y en los tejidos que se encuentran debajo.

Este tipo de lesiones suele afectar a personas que deben permanecer en reposo prolongado, como pacientes internados o con movilidad reducida. Las zonas más frecuentes donde aparecen son la espalda baja, los talones, los codos y la cadera, ya que son puntos donde el cuerpo ejerce mayor presión contra la cama o una superficie.

Las escaras pueden comenzar como un simple enrojecimiento en la piel, pero si no se tratan a tiempo pueden profundizarse y transformarse en heridas más complejas. Por eso es fundamental la prevención, que incluye cambiar de posición al paciente con frecuencia, mantener la piel limpia y utilizar superficies especiales que reduzcan la presión.